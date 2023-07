El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido claro a la hora de responder a las insinuaciones que hacen desde Vox sobre un posible 'Tamayazo' mediante el que el PP consiga elapoyo de "cinco o seis socialistas buenos". "A todos los que están hablando de transfuguismo o votos burlescos, les diría que ya sé que algunas veces son aficionados a los golpes e incluso a los tamayazos, pero eso no va conmigo", ha dicho tajante.

García-Page asistía en Asturias a la investidura de Adrián Barbón, y al terminar el acto los medios le han preguntado si él se encuentra entre esos "socialistas buenos" a los que apela Vox. Socialistas que, como el castellanomanchego, en ocasiones han sido considerados un "verso suelto" el PSOE.

El socialista ha respondido así: "A los de Vox les he escuchado siempre decir que no hay socialista bueno. Me da pereza responder a la gente de Vox, pero que estén buscando transfuguismo o pensando que puede haber golpes de mano o 'Tamayazo', eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia".

En este contexto, ha reconocido que tiene y tendrá "posiciones propias y opinión propia" dentro del PSOE, pero antes que socialista incluso se considera demócrata y para él, "ser demócrata significa respetar lo que han votado los ciudadanos y cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos".

Sobre laposibilidad de un pacto de Gobierno de país con el PP, García-Page ha dicho que "la situación y el ambiente no lo facilitan". "Soy partidario de que haya el mayor grado posible de acuerdos entre los partidos en las cuestiones de país y cuestiones de Estado, pero eso no significa formar un Gobierno conjuntamente ni grandes coaliciones", ha dicho, apuntando a que "eso no es lo que está votando la ciudadanía española".