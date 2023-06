Alberto Núñez Feijóo se ha defendido de su sobresueldo como miembro del PP destacando que Pedro Sánchez "cobra" un plus para gastos de vivienda por su condición de diputado, a pesar de que vive en La Moncloa. Todo después de que saliera a la luz que recibe39.000 eurosdel PP por "gastos de representación" al margen de su retribución como senador. Así, la cifra que percibe Feijóo es superior a la que cobra Sánchez como presidente del Gobierno, 110.000 euros brutos frente a 90.000.

"Cobra un plus de diputado para gastos de vivienda", ha explicado, contraponiendo su situación a la de Sánchez y argumentando que "no es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a gastos" como los de la vivienda que "vivir en el Palacio de La Moncloa".

El PP ha asegurado que Feijóo "no tiene sueldo" en el partido, pero sí una asignación que asciende a 39.260 euros en concepto de gastos de representación, después del requerimiento del presidente del Senado, Ander Gil, al líder 'popular' para que actualizase su declaración de bienes ante el Senado, informando de su sueldo como presidente del PP, antes del 4 de julio.

Feijóo, en cambio, se negaba a informar de ello en este periodo y aseguraba que lo haría cuando dejara la Cámara Alta, con la constitución de las Cortes en el Congreso el próximo 17 de agosto.

En rueda de prensa desde Bruselas, requerido por esta cuestión, el líder 'popular' ha asegurado que como presidente de la Xunta de Galicia "tenía menos sueldo que ahora" y sabe "perfectamente" lo que es ser presidente "y cobrar menos que en la oposición". "Lo sé perfectamente", ha hecho hincapié.

"Y lo cobra siendo el presidente del Gobierno", ha añadido, antes de abundar: "Creo que la vivienda de momento no le cuesta nada, pero recibir lecciones del presidente de cobrar un plus por vivienda, viviendo en La Moncloa, los españoles tendrán su opinión". No obstante, ha subrayado que la situación de Sánchez es "legal".