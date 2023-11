El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido "respeto y ejemplaridad" en las protestas contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes y la ley de amnistía, a la vez que ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de provocar un "malestar social" entre la ciudadanía.

A su juicio, las protestas deben "partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios". "No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual", ha defendido Feijóo en un mensaje publicado en la red social X (antiguo Twitter), en el que ha emplazado a apoyar lasmanifestaciones que el PP ha convocado el próximo domingo 12 de noviembre en las plazas de toda España. Es lo más cerca que ha estado el líder del PP de condenar la violencia en las calles contra las sedes del PSOE y la Policía.

Mucho más contundente ha sido la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que dos horas después del mensaje de Feijóo ha condenado con rotundidad la violencia en la concentración de Ferraz, que se ha saldado con siete detenidos por desórdenes públicos. "Nada justifica la violencia que se ha vivido hoy por parte de una minoría. Mi rotunda condena", ha apuntado.

Además, Gamarra ha aclarado que "ante el malestar social por las cesiones que planea Sánchez", la oposición a la amnistía "solo cabe por vías pacíficas y democráticas". "Y así lo haremos el domingo 12 a las 12", ha recordado, en la misma línea que se había pronunciado previamente Feijóo.

Y en la misma línea, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado en una entrevista en 'TVE' que el PP condena todo tipo de violencia. Preguntado por los disturbios frente a la sede nacional del PSOE y la ambigüedad mostrada por Feijóo, Bendodo ha insistido en que "evidentemente, el PP está en contra de cualquier tipo de violencia, en las sedes de cualquier partido político o en las calles".

"Me gustaría que me preguntara por las concentraciones que convoca el PP, no sobre las que no convoca y en las que no participa. Pero evidentemente condenamos cualquier tipo de violencia. La de ayer y anteayer. Y la de otro tiempos, y ahora parecida, que quiere amnistiar el PSOE. No convocamos ni participamos en una concentración que alcanzó una cumbre inaceptable", ha sentenciado.

Sin embargo, Bendodo también ha tenido palabras contra Sánchez_ "Ahora bien, el PSOE, que tiene derecho a indignarse, quiere amnistiar hechos más graves: ¿quemar contenedores en Via Laietana es amnistiable? ¿Apalear un policía hasta dejarle discapacitado es amnistiable?", se ha preguntado.

Esta última noche 30 policías resultaron heridos. Según el balance final, los siete arrestados son todos españoles: cinco hombres y una mujer con edades de entre 19 y 44 años, además de un menor de edad, de 17 años. Fuentes de Interior han señalado que los agentes antidisturbios usaron pelotas de goma para disuadir a los manifestantes con actitud violenta, además de volver a utilizar, como el día anterior, botes de humo y gases lacrimógenos.

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguraba el martes por la mañana que el PP quería canalizar la "indignación" ciudadana contra la amnistía y subrayaba que lo haría a través de protestas "cívicas", "ordenadas" y "serenas". A su entender, eso es "lo más eficaz para responder de una manera democrática al atropello" que está impulsando el Gobierno y sus socios.

Más de 7.000 personas, según datos de Delegación del Gobierno, se han congregado por segundo día consecutivo en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, con un fuerte cordón policial de efectivos de la UIP y lanzando proclamas contra el Gobierno por sus pactos con los independentistas y la ley de amnistía. Las concentraciones se han repetido por otras ciudades españolas y han contado con el apoyo expreso de Vox.