El PP mantiene su pulso en la calle en plenas negociaciones para la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Feijóo ha convocado una protesta generalizada para el próximo 12 de noviembre en "todas las plazas de las capitales de provincia españolas".

"Vamos a seguir. No nos van a silenciar, no nos van a callar y no nos van a parar", ha anunciado el líder del PP ante la Junta Directiva Nacional. A estas protestas se suma la "gran manifestación" convocada por asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la derecha el 18 de noviembre en Madrid.

Feijóo ha recalcado que no les van a "callar" ni "amedrentar" ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno. "Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos. Y pretenden que traguemos", ha proclamado Feijóo ante el máximo órgano del partido entre congresos.

"Vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días", ha avisado. El líder del PP ha indicado que "haya Gobierno o no", seguirá "una España unida ante todos los atropellos de Sánchez". "Podrá intentar mercadear con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad, la dignidad y nunca podrá comprar a la sociedad española", ha enfatizado.