Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en la presentación del programa electoral del PP que de llegar a La Moncloa "el delito de sedición se recuperará en el Código Penal, se tipificará el de referéndum ilegal y también se aumentarán las penas por malversación de fondos públicos".

Además de esta medida ha anunciado que lo primero que hará cuando llegue al Gobierno será cesar al director del CIS: "No habrá un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros".

El líder del PP asegura que quiere gobernar para "corregir los errores del anterior Gobierno" y ha señalado que "derogar el sanchismo es derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas": "No quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente pero no para vengarme".

En esta línea, Feijóo le ha mandado un recado a Vox afirmando que, si gobierna, sus ministros solo lo serán si "tienen máxima preparación y cero sectarismo" y no nombrará a quienes son "contrarios a la UE, la OTAN, el apoyo a Ucrania o la soberanía nacional".

El popular ha señalado que quiere un Gobierno "decidido a trabajar como adultos" y ha dicho que nadie cuente con él para "otorgarle máximas responsabilidades a quien no ha aportado nunca nada" o para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley del sí es sí".

Feijóo ha dejado este mensaje, con el que se quiere desvincular de la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez, un día después de señalar en una entrevista que si le tiene que pedir a Vox el sí "lo lógico" es que este partido "forme parte" de su Gobierno.

Además ha advertido que, si gana las elecciones del 23 de julio, pedirá al líder del PSOE que le deje gobernar y que si se niega, llamará a "todos y cada uno de sus 'barones' para que le convenzan" porque, según ha dicho, aún quedan "algunos sensatos".

También ha afirmado que se presenta a las generales para garantizar "fiabilidad frente a los engaños", "moderación frente al radicalismo y al independentismo", "unidad frente al señalamiento", "diálogo frente a las imposiciones", y "humildad frente a la arrogancia", mayoría frente a las minorías y sobre todo regreso al respeto con letras mayúsculas".

Feijóo ha recalcado que en una democracia "la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría" y ha expresado su rechazo a la política de "bloques" que ha "dividido" a la sociedad con Pedro Sánchez. Según ha subrayado, él quiere reunir a los españoles en "grandes pactos de Estado", una promesa que se aleja de los hechos y es que sus pactos autonómicos con la ultraderecha silencian la violencia machista, una lacra contra la que siempre ha habido un gran consenso político hasta la llegada de Vox.

"No represento al PP que quieren otros, ni personifico al dóberman que algunos pretenden hacer ver. Me presento para ser la alterativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de los españoles", ha proclamado.