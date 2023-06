Escrivá destapa las "falsedades" de Feijóo sobre la economía española: "Es tan burdo que se desmonta fácilmente"

"Es difícil concentrar tantas falsedades en minuto y medio como hace aquí Alberto Núñez Feijóo". Así de contundente reacciona el ministro José Luis Escrivá al escuchar las críticas económicas del líder del PP al Gobierno, explicando en sus redes sociales, a través de datos, por qué Feijóo se equivoca.

Con dos hilos publicados en su cuenta de Twitter, Escrivá recuerda que el PP no votó a favor de la revalorización de las pensiones con el IPC, sino que votó en contra de la ley 21/2021, "que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas". En la 'Cadena Ser', Feijóo afirmaba que siempre que ha gobernado el PP, se han subido las pensiones en función del IPC, algo que no ha ocurrido, dice, con el PSOE.

"Dice -Feijóo-: "Hay que garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad de las pensiones". Eso hace la reforma actual, acordada con la Unión Europea en el marco del PRTR. El PP votó "no" porque no quieren aumentar los ingresos. Sin más ingresos, sostenibilidad es igual a recortes, aunque lo oculten", critica.

Afirma Escrivá que el PP no ha actualizado las pensiones con el IPC, sino que subirían un 0,25% independientemente del IPC, lo que tuvo "graves consecuencias", según el ministro: "Incertidumbre para los pensionistas y manifestaciones semanales de este colectivo".

"En resumen: no aprobaron la revalorización de las pensiones con el IPC y no quieren garantizar la sostenibilidad con más ingresos (y la alternativa, aunque no la verbalicen, son menos gastos, es decir: recortes en las pensiones)", sentencia Escrivá, que también carga contra la "trazabilidad" de la que presume Feijóo.

"La financiación de las pensiones, su sostenibilidad, tiene efectos redistributivos, que hay que tratar en el ámbito democrático del Pacto de Toledo. Si -como parece- el PP planea recortes, que no se hagan como en 2013, con "expertos" u otras instancias sin legitimidad democrática", sugiere.

Las "falsedades" de Feijóo sobre el empleo son "aún más"

Posteriormente, Escrivá también ha cuestionado las críticas de Feijóo sobre el empleo, cuyos argumentos se sustentan en "horas trabajadas, fijos discontinuos y empleo público". "Vamos uno a uno", avisa el ministro, con un primer dato "tan burdo que se desmonta fácilmente".

"Feijóo: "Hemos tenido menos horas efectivas trabajadas en 2022 que en 2018". Esto es tan burdo que se desmonta fácilmente yendo a la página correspondiente del INE. Es más, en el primer trimestre de 2023, tenemos +7,4% que en el mismo periodo de 2018", afirma.

Sobre los fijos discontinuos, el ministro recuerda que aquellos que son inactivos "no se cuentan" en los datos de Seguridad Social. "Es decir, cuando se publica que hay 20,9 millones de ocupados trabajando, son todo personas en activo", agrega.

"Si hiciésemos esa barbaridad de restar a personas en activo y trabajando habría todavía 20,4 millones de ocupados, que seguiría siendo un récord histórico. Así de bien va el mercado laboral", celebra, recordando los "contratos de emprendedores con despido gratis promovidos por la reforma laboral de Rajoy" y comparándolo con el panorama actual.

Por último, saca el dato que aporta Feijóo sobre el empleo público, con 400.000 empleados más que en 2018. Pero es que hay "más de 2 millones de empleados privados más" en ese periodo de tiempo. "En conclusión: se mire como se mire, el empleo está comportándose extraordinariamente bien, en máximos históricos, con menos precariedad y más puestos de alto valor añadido. Resultado de una reforma laboral bien hecha, la de 2021, en vez de una pensada para despedir, la de 2012", finaliza Escrivá.

Críticas del Gobierno a las palabras de Feijóo

Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en esta entrevista han desatado las críticas por parte de otros miembros del Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido la más dura en este sentido, afirmando que el líder del PP "no está preparado". "O miente o es pura ignorancia", ha afirmado también en la 'Cadena Ser'.

"No está preparado para ser presidente del Gobierno, o miente o no sabe de lo que habla", ha afirmado la ministra, que ha insistido en que Feijóo "no sabe de qué está hablando".

María Jesús Montero también ha salido al paso para decir que es "falso" que la economía española esté estancada, recordando que creció un 5,5% el año pasado, "registrando el mayor avance del PIB en democracia. "Este año, todos los organismos dicen que España será uno de los países de la UE que más crecerá", añade.