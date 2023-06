"Alberto Núñez Feijóo ha legitimado sin rubor que se maltrate a una mujer porque alguien está divorciándose". Así de clara y crítica ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al pronunciarse sobre las palabras del líder del PP, que se refirió alcaso de un miembro de Vox condenado por violencia machista diciendo que "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer".

El caso al que se refiere es el de Carlos Flores, el que fuera candidato de la extrema derecha a presidir la Generalitat Valenciana y ahora es número uno en las listas de Vox al Congreso de los Diputados por Valencia. Flores fue condenado en 2002 a un año de prisión por violencia machista contra su mujer, aunque entonces no se tipificaba así y la condena fue por violencia psíquica, coacciones y vejaciones.

Es una barbaridad y desde luego le incapacita para ser presidente del Gobierno"

La llamó "ladrona, secuestradora de niños, puta o dueña del calabozo" y le lanzó graves amenazas: "Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo". Hasta en 21 ocasiones la persiguió, una de ellas hasta el colegio de sus hijos para humillarla, llamándole imbécil, mantenida y acusándola de vivir a costa de los niños.

"Ya no es grave que legitime los pactos con la extrema derecha para pisotear los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, sino que él mismo ha dicho como que era normal que un hombre maltrate a una mujer sencillamente porque se está divorciando. Es una barbaridad y desde luego le incapacita para ser presidente del Gobierno", ha defendido Díaz en una entrevista este martes en la 'Cadena Ser'.

Ha sido en el mismo medio, la noche anterior, cuando Feijóo normalizaba los pactos con Vox y se refería al caso de Flores. "Le dijimos que no podíamos firmar un acuerdo con alguien que fue condenado por violencia verbal, hace 20 años, es verdad; es un catedrático de derecho constitucional, es verdad; ha cumplido la sanción, es verdad; se ha producido hace 20 años, es verdad; tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", relató a modo de justificación.

Asegura Feijóo que por eso, a la hora de formar un pacto en la Comunidad Valenciana, vetaron a Carlos Flores, aunque era diputado electo. "Tuvo que presentar su dimisión como diputado electo. Si no estuviésemos protegiendo a la violencia machista comprenderá que no hubiésemos propuesto la dimisión de esta persona", explicó el líder de los 'populares' al periodista Aimar Bretos.

Lo cierto es que tras esta dimisión a la que se refiere el líder de los 'populares' el partido de extrema derecha decidió que Flores irá como número uno para el Congreso de los Diputados por Valencia en las listas de Vox, casi a modo de premio por haber facilitado ese gobierno de la derecha y la extrema derecha en el Govern valenciano.

Además, el número dos de las listas de Vox a las elecciones autonómicas, José María Llanos, dijo, poco después de firmarse el pacto autonómico, que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe". Poco después rectificaba y concretaba que la violencia machista sí existe pero la de género no.