La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, ha sido muy crítica con el líder y candidato del PP para las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, del que dice que "no conoce la realidad laboral, fiscal y financiera de nuestro país". "No está preparado para ser presidente del Gobierno, o miente o no sabe de lo que habla".

Sus declaraciones llegan en una entrevista en la 'Cadena Ser', después de que Feijóo, también en la misma cadena, dijese cosas como que "el Gobierno no ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sino que lo hacen las empresas" o como que en España hacemos menos horas de trabajo que en el año 2019. "Feijóo no conoce la realidad económica de nuestro país y me atrevo a afirmar que o lo hace por pura ignorancia o miente descaradamente", ha replicado la también Ministra de Trabajo.

Por un lado, dice Díaz, la encuesta que contabiliza las horas de trabajo dice que "hemos hecho 660 millones de horas a la semana en España, que son 22 millones de horas más que en el año 2019".

También habla la ministra de Trabajo de un "desconocimiento brutal" sobre el SMI, pues es la única competencia que tiene el Gobierno de España. "Yo lo he hecho (el subir el SMI) con diálogo social, pero no tenía pro qué hacerlo porque tenemos capacidad de dictar un decreto", dice la vicepresidenta segunda.

"En materia fiscal, dice que los trabajadores a los que les subimos el SMI iban a pagar más impuestos porque no habíamos deflactado el IRPF. No tiene ni idea. Lo que hemos hecho en el Gobierno es bajar los impuestos en las rentas salariales inferiores a 21.000 euros, lo he negociado con la señora Montero. Y hemos llevado la cuota a los 15.000 euros para que las personas afectas al SMI no tuvieran que pagar impuestos", ha incidido Díaz durante la entrevista.

Asegura la responsable de Trabajo que el líder del PP también "desconoce una realidad brutal que es cómo funciona el mercado de trabajo y la realidad laboral en nuestro país". "El lío que se ha hecho con los fijos discontinuos... Es que no sabe de qué está hablando".

Tampoco tiene idea, afirma Díaz, sobre la realidad financiera, "porque hemos subido los impuestos a las eléctricas y a la banca de tal manera que no pueden hacer trampas financieras".

Por todo lo expuesto, dice Díaz, "el señor Feijóo no está capacitado para gobernar nuestro país por falta de rigor absoluto o porque miente ante la sociedad española".