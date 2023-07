A tan solo tres días de las elecciones, los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de este 23J tienen una cita importante: un 'debate a 4' organizado en 'RTVE' y que puede ser decisivo para movilizar el voto de cara al domingo. Pero este encuentro llega marcado por una ausencia, la de Alberto Núñez Feijóo, ya que el 'popular' se ha negado a participar en cualquiera de los debates propuestos por la televisión pública.

Sí se verán las caras el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato de Vox, Santiago Abascal.

La proximidad de la jornada electoral y los resultados deunas encuestasque vienen diciendo quecualquiera de los dos partidos más votados, PSOE y PP, van a necesitar para formar Gobierno de alianzas y pactos con sus socios potenciales de bloque, Sumar por la izquierda y Vox por la derecha, hablan de la relevancia de este debate.

Desde el PSOE, animan a Feijóo a que acuda para "aclarar todos sus embustes". Pero no parece que el líder del PP, que este miércoles casualmente no tiene agenda al suspender sus viajes a La Palma y Tenerife por el incendio, vaya a acudir al debate.

En Génova rechazan este debate a cuatro porque, dicen, "son modelos incompletos" que "carecen de interés". A Feijóo le gustaría que estuviesen también los portavoces de ERC, PNV y Bildu, eso es lo que ha venido defendiendo al tiempo que ponía en duda la "neutralidad" de RTVE.

Pero lo cierto es que la foto que dejaría este debate, con Sánchez, Díaz, Feijóo y Abascal, materializaría la coexistencia de dos partidos en que cada bloque. Y el candidato 'popular' lleva toda la campaña pidiendo el voto para gobernar en solitario, apelando no soloa los votantes de Vox y ex de Ciudadanos, también a los socialistas "desencantados". Tanto es así que en los últimos días Feijóo ha llegado a decir que la extrema derecha no sería para el PP un buen socio de Gobierno.

Así que con la marcada ausencia del PP, son otros los partidos que aprovecharán este espacio. Lo hará, principalmente, Sumar, que ve en este debate un hito "clave" y lo afronta en positivo, para que no se suba la tensión como ocurrió en el 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo. Sobre la ausencia de este último, dice Díaz que Feijóo "no quiere someterse al escrutinio de los españoles porque tiene miedo".

Fuentes del PSOE reconocen que también son conscientes de que esta oportunidad es importante para la vicepresidenta segunda del Gobierno, es la primera vez que Díaz participa en un debate y tienen claro que aprovechará ese espacio. La intención es no confrontar con ella, pero tampoco la buscarán con Vox.

En el PP creen que aunque su candidato esté ausente va a ser el protagonista, un "todos contra Feijóo". Asumen en el partido que Abascal será "comparado" con Feijóo en un debate en el que Sánchez contará con la "ayuda" de Díaz. De la también ministra de Trabajo dicen las mismas fuentes que se verá que no tiene "la contundencia que tenía Podemos con Pablo Iglesias".

El 'cara a cara', antecedente de este debate

Solo ha habido un debate al que el líder del PP sí ha aceptado acudir. Fue el 'cara a cara' que tuvo con Sánchez en Atresmedia, en el que ambos tuvieron una conversación muy interrumpida y en el que apenas dedicaron tiempo a hablar de sus propias propuestas. Mucho ruido y poco programa.

Tras el encuentro, Sánchez acusó a Feijóo de soltar "una montaña de mentiras", mientras que el líder del PP acusó a su oponente detener "miedo a las urnas". Y es que Feijóo quiso que Sánchez firmase un documento para que tras el 23J gobierne el más votado, eso sí, mientras se consumaban los pactos del PP con Vox en comunidades autónomas y municipios, también en lugares donde el vencedor en las urnas había sido el PSOE.

Así será el debate

El debate, moderado por Xabier Fortes, tendrá una duración de 90 minutos y estará dividido en tres bloques temáticos, economía, políticas sociales y pactos. Como es habitual, los participantes contarán con un turno final de un minuto, con el que intentarán lanzar un mensaje final a sus potenciales votantes.

Los turnos de apertura y de cierre de cada bloque y las posiciones de los candidatos a la presidencia del Gobierno en el plató se han establecido por sorteo. Los cronómetros para medir los tiempos de las intervenciones serán gestionados por árbitros profesionales deportivos.