Tras el debate electoral con Pedro Sánchez, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha lanzado a arañar el voto de la ultraderecha en una estrategia que busca interpelar al votante de Vox. Su objetivo es claro: busca abarcar el máximo de votos por su derecha.

En un mitin en Cádiz, el popular ha afirmado que "solo el PP ofrece mayorías, sin tutelas y, como diría Fraga, ni 'tu tías' ni chantajes ni bloqueos". "Solo el PP es un partido libre para gobernar España libremente", ha expresado Feijóo.

En alusión a Vox, ha afirmado que "todos aquellos que quieren que gobierne el PP pero piden que no se vote al PP, lo que pretenden es dividir" o que se pierdan escaños y que "un diputado no se lo lleve nadie y se lo lleve el sanchismo".

"Tanto los que voten al sanchismo, a ERC, a Bildu, al partido de Puigdemont, o los que voten a Vox, son la garantía de que Sánchez se quede en la Moncloa", ha remarcado, y ha añadido que pedirán el voto a los votantes del partido de Santiago Abascal para que no suceda.

También ha afeado a Sánchez que pida el apoyo de los votantes moderados del PP "para pactar con Bildu" y "formar Gobierno con 25 partidos", en referencia a Sumar, incluso aún perdiendo las elecciones, tras rechazar su oferta de que gobierne la lista más votada, lanzada durante el cara a cara con Sánchez, olvidando lo que hizo su partido en Extremadura, donde han pactado con la ultraderecha para evitar que el PSOE, la lista más votada, forme gobierno.

Este acercamiento al ala ultra de la derecha se hace más evidente tras las declaraciones de su cabeza de lista por Barcelona, el popular Nacho Martín Blanco, que ha asegurado sobre Vox que "no los catalogaría como partido de extrema derecha".

"Yo no hago equidistancia entre Bildu y Vox. Bildu no tiene precedente en el resto de Europa", ha señalado en una entrevista de 'Nació Digital' de este miércoles. Preguntado por si le parece más grave pactar con Bildu para incrementar el salario mínimo o hacerlo con Vox para blanquear la violencia de género, ha respondido: "Siempre me lo parecerá".

"Me siento más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegui. Entiendo la política como la capacidad de alcanzar acuerdos", ha defendido.