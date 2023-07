Correos ha salido al paso de las últimas afirmaciones del candidato del PP a las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido algo que ya ocurre sin necesidad de su intervención y ha pedido a los carteros que repartan todos los votos "con independencia de sus jefes".

A través de un comunicado, la compañía ha trasladado que ya tienen "presupuestado y comprometido" el pago de las horas extra a sus profesionales. Esta aclaración ha llegado porque Feijóo se ha comprometido a pagar estas horas extraordinarias a los trabajadores de Correos si gobierna por "cumplir con su deber".

Correos también recuerda que, desde el 30 de mayo, está tomando "y tomará" las medidas "necesarias" para garantizar el debido funcionamiento del voto por correo, que estas elecciones batirá todos los récords con más de 2,5 millones de solicitudes.

La empresa ha contratado a 19.400 personas de refuerzo para este periodo, insistiendo en que "seguirá contratando todos los efectivos que sean necesarios" para garantizar el voto por correo. Es por eso que prevé que las contrataciones puedan ampliarse en otras 12.000, "superando ampliamente" las solicitudes realizadas por los sindicatos.

Un segundo comunicado mucho más duro

Minutos después de esta primera comunicación, Correos ha emitido un segundo comunicado mucho más duro, en el que recuerdan que son una "empresa pública con 307 años de historia". "Durante todos sus años de actividad y en todas las etapas, ha demostrado su compromiso con la sociedad española prestando aquellos servicios públicos que se le han encomendados con eficacia y en beneficio de la ciudadanía. Lo que incluye, por supuesto, la gestión del voto por correo", defienden.

"Correos quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país. Correos defiende la profesionalidad de todos sus empleados y empleadas y de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de tres siglos de historia", critican, una respuesta directa a esas palabras de Feijóo y esos supuestos "jefes" que podían interferir en un proceso que cumple con todos los estándares.

"El proceso de voto por correo en España es seguro y garantista. La Junta Electoral Central, organismo independiente, es el encargado de auditar el proceso y de asegurar que se realiza con todas las garantías para la ciudadanía", sentencian desde Correos.

Las palabras de Feijóo a los carteros

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para facilitar este voto por correo, trasladándoles ese compromiso que, como ha aclarado Correos, ya ocurre.

Feijóo ha pedido a los asistentes de su mitin en Murcia que digan "a la gente que no se quede sin votar" en las elecciones: "Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche".

"A toda la plantilla de Correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos", ha prometido, algo que no podrá cumplir independientemente del resultado.