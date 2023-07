Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 23J, ha dicho 'basta' a lo que considera como "sarta de mentiras" utilizadas por su máximo rival en los próximos comicios, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate cara a cara que ambos mantuvieron en Atresmedia.

"Me rebelo ante la sarta de mentiras que se dijeron en el debate. Me rebelo cuando se blanquea un partido machista como Vox. Me rebelo ante el uso descarnado que se hace del terrorismo, rompiendo la unidad en torno a las víctimas", ha compartido Sánchez desde la cumbre de la OTAN que se celebra en Vilnius (Lituania).

Además, Sánchez ha lanzado un mensaje a navegantes, avanzando que lo seguirá haciendo "cada vez que suceda", considerándose un político "con principios y de fuertes convicciones".

Sánchez cree que las palabras del líder del PP son "manipulaciones" que "socavan la confianza de la gente en las instituciones".

Así, el candidato socialista ha anticipado que lo seguirá haciendo cada vez que suceda, más allá de que tenga o no rendimiento electoral, porque lo considera como un "servicio público" que debe hacer como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE.