Onyx, participante en la segunda edición del programa Drag Race, ha acudido este domingo al colegio electoral Montserrat de Madrid, donde participa como vocal en una de las mesas electorales. La drag queen ha acudido con un vestuario y maquillaje espectacular, como puede observarse en sus redes sociales, donde ha animado a sus seguidores a disfrutar de "la fiesta de la democracia".

"He llegado a la mesa. Casi no lo cuento, que la alarma me ha traicionado, pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, ¡todo el mundo a votar!", ha señalado Onyx en un tuit en el que anima a todo el mundo a "disfrutar de la fiesta de la democracia".

"Nenas, ya llevamos casi dos horas de jornada y todo muy bien (...) No puedo informar mucho, que estoy tachando nombres como una condenada. Estoy viendo poco 'queer', así que VENID A VOTAR!!!", ha manifestado en su cuenta de Twitter, donde también ha dado a conocer otras anécdotas, como la coincidencia con la cantante Zahara.