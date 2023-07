Cómo consultar el censo electoral de cara a las elecciones generales

Más de 2,6 millones de personas han solicitado el voto por correo para estas elecciones generales, muchos de los cuales, no todos, depositaron su papeleta en alguna de las oficinas de Correos. Pero aún hay otros más de 34 millones de personas que, para participar en el proceso electoral, tendrán que acudir a su colegio electoral si quieren ejercer su derecho a voto. En este sentido, muchos de los españoles que están inscritos en el censo aún no habrán tomado su decisión definitiva en estos comicios y aquellos que puedan participar en 'la fiesta de la democracia' ya habrán recibido su tarjeta censal en su residencia en la que está empadronada.

Los votantes tendrán hasta las 20:00 horas, momento en que la presidencia de la mesa electoral anunciará el final de la votación, para depositar su voto. Pero para votar, hay que saber dónde hacerlo. En el caso de no haber recibido está tarjeta censal (o haberla tirado, perdido o traspapelado) o no tener claro cuál es el colegio electoral que le corresponde, se puede consultar este dato a través del censo electoral, cuya oficina central depende del Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, los electores más rezagados pueden consultar el censo electoral desde casa y así comprobar que si pueden votar o no en la web oficial del INE.

Cómo ver el censo electoral

En la página web del Instituto Nacional de Estadística español habrá que seleccionar el botón 'Consulta de inscripción en el Censo Electoral' en la parte de 'Trámites más frecuentes' ubicado en la derecha de la pantalla. Al pinchar este apartado se abrirá una nueva página que explica cómo consultar los datos del censo.