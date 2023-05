Las encuestas dan ahora mismo ganador al Partido Popular de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana. Unos sondeos a los que el presidente y ahora candidato a dirigir la región una legislatura más, Ximo Puig, resta importancia, asegurando que una gran mayoría aprueba la gestión de su gobierno y apoyará que siga al frente del mismo. "Lo que se juega en la Comunitat Valenciana es si miramos hacia delante o hacia atrás. Durante estos años, hemos pasado de ser un emblema, un paradigma de la corrupción, el despilfarro, el paro y los recortes sociales del PP, a ser una comunidad que ha avanzado en todos los indicadores económicos y sociales".

"En estos momentos, hay muchas más oportunidades, tenemos grandes éxitos. Hoy somos un activo en positivo, y volver a atrás sería un enorme error", ha insistido el candidato del PSPV-PSOE, precisando que "PP-Vox es la alternativa del pasado". Así, ha asegurado que "la garantía de que no vuelva lo peor de nuestra historia es votar al PSOE, porque es garantía de que no haya vuelta atrás y de que continuemos creando empleo, prosperidad". En este punto, ha aprovechado para contestar a las acusaciones del PP.

El candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón, ha denunciado que Puig no se quiere reunir con él en ningún caso, y a ello ha respondido Puig, aseverando que "la desvergüenza no tiene límites". Así, ha detallado: "En todo momento he llegado a acuerdos con el PP y con todos los partidos. Y es más, el PP votó a favor de la reforma fiscal que propuse. Lo que no puede haber es un oportunismo que no va a ningún sitio".

"Cuando en el PP no hay proyecto, como le pasa en la Comunitat Valenciana, se dedica permanentemente a hacer guerra sucia, a dinamitar una sociedad que funciona. Hemos actuado con el máximo rigor. El PP ha hecho permanentemente un ejercicio histérico e histriónico para intentar enfrentar a la sociedad", ha concluido el candidato socialista en su intervención relativa a estas críticas.