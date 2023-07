Vox ha vuelto a votar 'no' este lunes a la investidura de Fernando López Miras en Murcia, después de que ya lo hiciera el pasado viernes, lo que acerca a la repetición electoral en la región. La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la investidura del líder del PP en Murcia con los 24 votos en contra de Vox, PSOE y Podemos-IU Verde-AV, frente a 21 votos a favor del PP.

Pese a que en esta votación la abstención de Vox habría bastado a López Miras para salir investido presidente regional, ya que en esta ocasión solo se requería mayoría simple, se ha repetido el resultado del pasado viernes.

Previamente, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, quien cree que Vox tendrá que explicar su negativa en Murcia a la investidura de López Miras, advirtió de que si después de las elecciones generales deciden hacer lo mismo, el partido de Santiago Abascal caminará "hacia su disolución". "Vox tendrá que explicar por qué vota lo mismo que el Partido Socialista y que Podemos y por qué traiciona a sus votantes", declaró en una entrevista en 'RNE'.

Por su parte, el líder del partido de ultradetrecha, Santiago Abascal, ya adelantó este lunes durante una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público' que el partido mantendría la postura que ha tenido hasta ahora en Murcia, y avisó de que "va a ser la misma ahora y cuando pasen las elecciones generales" del 23 de julio.

Preguntado sobre si es posible que Vox cambie de opinión y permita un gobierno en solitario del PP en Murcia, el líder de este partido ironizó al decir tendría que salir del plató y darse "un golpe con una de las cámaras" en la cabeza. "Entonces, podría hacer una tontería, pero eso no va a pasar", expresó.

A su vez, Abascal defendió la "distancia infinita" de su partido con el PSOE pese a coincidir en el 'no' a López Miras, y dijo que no se dejará "chantajear ni confundir" por el por el Partido Popular porque coincida con los socialistas en un voto en contra de un gobierno que quiere, según ha declarado, que Vox "le regale" la representación que los ciudadanos han dado a los de Abascal.

"A nosotros nos ha votado el 18% de los murcianos, que han elegido nueve diputados y esa es nuestra fuerza, que es extraordinaria y superior a la del resto de regiones en las que hemos entrado en el gobierno", destacó, al tiempo que denunció que el planteamiento que le hace ahora el PP en Murcia es "un chantaje", pretendiendo que Vox "haga como que no existe y como que no se ha presentado a las elecciones"·, lo que Abascal considera "una falta de respeto" a sus electores.

"Nuestra regla es que si nuestros votos son necesarios, nosotros intentamos conforme a la fuerza que nos han dado los ciudadanos, sin plantear ningún chantaje y ninguna posición maximalista, tener un protagonismo en la construcción de una alternativa", ha subrayado el líder de Vox, quien ha añadido que en Extremadura solo tienen un consejero porque consiguieron un 8% de los votos, mientras que el Murcia fue un 18%.

Fue López Miras, que acudía sin los apoyos necesarios a esta segunda votación, quien denunció en Al Rojo Vivo que le parecía "sorprendente" que Vox uniera "sus votos a Podemos y a PSOE para votar en contra del PP". "Yo he pedido a Vox una reunión, pero ellos insisten en que si no se habla de puestos de gobierno, no se sientan a negociar nada", criticó en la misma línea López Miras, quien también defendió su negativa a que Vox entre en su posible ejecutivo.

Murcia se acerca a la repetición electoral tras el fracaso de López Miras

Ahora, los habitantes de la Región de Murcia se encaminan a una nueva convocatoria electoral tras fracasar el segundo intento de investidura del candidato popular. De esta forma, se abre un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación (7 de julio), para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura y si en ese tiempo ningún candidato obtiene los apoyos necesarios, la presidenta de la Asamblea Regional la disolverá y se convocarán nuevas elecciones.