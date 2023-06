El vocabulario cambia en el acuerdo entre el Partido Popular y Voxpara gobernar en la Comunitat Valenciana, pero no solo eso, también hay cambios en la gestión. ¿Qué implica la letra pequeña del pacto entre PP y Vox en Valencia?

Por ejemplo, en lo relativo a memoria democrática, la derogación de normas que atacan dicen, "la reconciliación en los asuntos históricos". Es lo que preocupa a las Asociaciones por la Memoria Democrática que coordina Ángel González. Tenían cinco millones de euros presupuestados para la exhumación y atención a las víctimas, dinero que con el pacto entre PP y Vox temen que desaparezca.

Y no es el único punto que preocupa, porque el texto del pacto también habla de proteger las víctimas de violencia intrafamiliar, que no machista. Aitana Mas i Mas, vicepresidenta y consejera de Igualdad en funciones reclama no desproteger a las mujeres que padecen violencia machista "por responsabilidad institucional, por ética y por responsabilidad social". Para las asociaciones feministas valencianas, lo que hacen la derecha y la extrema derecha es invisibilizar la raíz del problema y la magnitud del problema.

Dentro del apartado de dedicado a "Seguridad" encontramos una única mención a la migración, que la relaciona con el control de inmigrantes ilegales y de las mafias organizadas. Esa equiparación de migración a ilegalidad y a magias supone "un castigo colectivo a todas las persona migrantes", denuncia el portavoz de Comisión Europea de Ayuda al Refugiado (CEAR) Valencia, Jaume Dura.

Desde CEAR reciben subvenciones estatales y autonómicas y en el acuerdo aseguran que eliminaran aquellas que amparen esa inmigración ilegal. Dura recuerda que "son subvenciones finalistas para la inclusión y que en ningún momento se puede subvencionar algo que sea ilegal.

Puntos polémicos e inciertos para los organismos que trabajan en el sector y en los que el PP ha cedido al marco político de Vox.