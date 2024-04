El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha sido atacado con gas pimienta a su salida del mitin que ha celebrado la formación en Barakaldo cuando se dirigía a preparar su participación en el debate electoral de ETB.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha confirmado que una persona "le ha rociado con un espray de pimienta", lo que ha hecho que le lleven al Hospital Universitario de Cruces para "limpiarle los ojos".

"No sabemos a qué responde, pero de todas maneras, creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos, nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino", ha asegurado.

