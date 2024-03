Las negociaciones entre Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular para concurrir juntos a las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas han fracasado, provocando la dimisión de Adrián Vázquez. Ha sido él quien ha anunciado que deja su cargo de secretario general de Ciudadanos, poco más de un año después de asumirlo, tras fracasar las negociaciones.

Así lo ha trasladado a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", ha agregado el también líder 'naranja' en Bruselas. El PP no lo confirma, pero hay conversaciones para que Vázquez pueda acabar en Europa con los 'populares'.

Ciudadanos y el PP han informado poco antes de que las conversaciones para concurrir juntos a las elecciones de Cataluña, primero, y las europeas, después, no han fructificado, ante la "imposibilidad" de alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

En un comunicado conjunto, las formaciones han señalado que las direcciones nacionales de sus partidos "lamentan la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento".

Seguirán hablando

"Aunque el contexto político y la deriva de la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno exige medidas excepcionales, las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes", han señalado.

No obstante, señalan que, en todo caso, "ambas direcciones agradecen la buena disposición de quienes han estado sentados en la mesa hasta el último minuto para tratar de conseguir un consenso". Asimismo, han asegurado "se emplazan a seguir colaborando, desde sus respectivas formaciones políticas, en aquellas cuestiones compartidas como son la defensa de los principios constitucionales, la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos".

En un comunicado por separado, el PP ha insistido en que "lamenta que las conversaciones con Ciudadanos no hayan fructificado a pesar de la honesta voluntad de ambas direcciones". "Reconocemos el trabajo de las personas implicadas para alcanzar un acuerdo que finalmente no ha sido posible debido a las tensiones internas en el seno de Cs", han incidido.

Asimismo, el PP ha recordado que "durante las últimas semanas, han mantenido conversaciones con Cs encaminadas a alcanzar su incorporación en el Partido Popular". "Nuestra voluntad era que esa incorporación a nuestro proyecto político se materializara de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo y a los comicios europeos del 9 de junio", han detallado.

Por último, añaden que en "este momento trascendental que vive España, consideran oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho".