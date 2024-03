El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avalado este miércoles aAlejandro Fernández como candidato del PP a las elecciones en Cataluña, poniendo fin a semanas de especulaciones y rumores sobre otra alternativa. Sin embargo, Fernández cuenta con el apoyo de las bases y de algunos barones pese a sus fricciones con Génova sobre las negociaciones con el independentismo. Feijóo, queriendo cerrar la polémica, ha confirmado este miércoles que es el mejor porque todo el mundo coincide que así lo es".

Así lo ha señalado Feijóo en la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña, que ha abordado la candidatura de Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, a las elecciones del 12 de mayo. Por su parte, Alejandro Fernández ha querido firmar paz tras su elección, empezando su discurso pidiendo aplausos al presidente del PP y dándole las gracias. Él, consciente que no es el favorito de Feijóo, ha bromeado asegurando que "ha sido un parto delicado": "El niño ha salido sano y peleón y os dejará dormir por la noche".

Fernández ha asegurado que se presenta para acabar con los "pirómanos", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSC, Salvador Illa: "Voy a acabar con el proceso y con el sanchismo". "Nos comprometemos a que Feijóo sea presidente en la Moncloa. Vamos en el mismo barco", ha insistido para mostrar paz dentro del PP. Y ha añadido que "Sánchez e Illa no pueden decir lo mismo de ellos mismos". "El procés ha traído la decadencia, no la independencia. Sánchez ha traído erosión", ha sostenido.

Por su parte, Feijóo ha recogido la broma de Fernández y ha empezado su discurso señalando: "El niño no ha salido varón y apostamos por un presidente". Asimismo, consciente del titubeo al nombrar a Alejandro Fernández como candidato del PP en las elecciones catalanas ha dicho que él no es "ningún César": "Para César ya tenemos al sanchismo". "No me gustan los rodeos. Cuando uno está seguro de lo que hace, esos comentarios no le importan mucho... Si volviese a empezar haría lo mismo", ha añadido Feijóo.

"No son unas elecciones más. El 12M, el PPC no se presenta para cubrir el expediente, vamos con toda la ambición. Unidos por el mejor candidato. No tengo ninguna duda. Es el mejor porque todo el mundo coincide que así lo es. A los que no les gusta y a los que sí nos gusta: hemos acertado plenamente", ha señalado el presidente del PP. Y ha pedido a Fernández "que sea el candidato referente de esta tierra" y "que consiga que el constitucionalismo sea la referencia en Cataluña".