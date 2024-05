Salvador Illa ganó las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, pero no consiguió los escaños suficientes para obtener una mayoría absoluta. Por ello, debe llegar a acuerdos para poder formar un gobierno en Cataluña. Una situación tras las elecciones que el barómetro de laSexta ha preguntado a los catalanes.

Basado en datos del instituto Invimark, el barómetro indica que más de la mitad de los encuestados considera como positivos los resultados de las elecciones, frente a un 20% que creen que son negativos. Sin embargo, con las respuestas solo de los catalanes hasta un 67% los ve como buenos, mientras que se reduce a la mitad la opción de resultados negativos.

Respecto a quién debería ser el presidente en Cataluña, una mayoría del 66% cree que el presidente debería ser Salvador Illa, frente a un 27% que opta por Carles Puigdemont.

Y en una situación de tanta división para formar gobierno, un 55% no cree que haya repetición electoral, aunque un 44% no lo tiene tan claro. Y entre los catalanes, uno de cada tres cree que no se llegará a formar gobierno y habrá repetición electoral.

Por último, la mayoría de los españoles creen que han influido los indultos y la amnistía. Piensa así el 52% frente a un 47% en contra. Y si nos centramos solo en Cataluña, solo hay una diferencia de medio punto entre las dos opciones con victoria del que no ha influido en nada.