Los representantes del PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han alcanzado este lunes un acuerdo para formar gobierno en Navarra y que la socialista María Chivite vuelva a ser presidenta de la Comunidad Foral. Un pacto que los tres grupos han cerrado tras una reunión que se ha prolongado durante aproximadamente cinco horas en el Parlamento autonómico, en la que Geroa Bai ha presentado una contrapropuesta a la última oferta de los socialistas.

PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin suman 21 de los 50 escaños del Parlamento de Navarra, por lo que aún sería necesaria al menos la abstención de EH Bildu, si bien la formación abertzale está barajando dar incluso su voto favorable y ha anunciado una consulta a su militancia al respecto.

Con el acuerdo alcanzado este lunes, el Gobierno de Navarra tendría 13 departamentos, los mismos que la pasada legislatura, y con un reparto entre las tres fuerzas igual en cuanto al número de carteras. En concreto, los socialistas gestionarían ocho departamentos, Geroa Bai asumiría cuatro y Contigo-Zurekin, uno.

Duras negociaciones

Las negociaciones entre las tres fuerzas se han alargado durante más de dos meses y se han vivido momentos de tensión, especialmente entre los socialistas y Geroa Bai. El PSN había planteado inicialmente que la coalición gestionara tres departamentos, uno menos que en la última legislatura, argumentando que el 28M vieron reducida su representación, pasando de nueve a siete escaños.

Geroa Bai expresó su protesta por el planteamiento de los socialistas, que finalmente, la semana pasada, trasladaron una nueva propuesta elevando a cuatro las carteras que gestionaría la coalición abertzale. No obstante, aún ha sido necesaria una reunión de cinco horas este lunes, en la que Geroa Bai ha introducido algunas nuevas propuestas, como mecanismos de control en el cumplimiento del acuerdo programático, para que finalmente haya habido pacto.

Ahora, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), debe celebrar una ronda de consultas con todos los grupos para confirmar que Chivite cuenta con apoyos para ir a la investidura. En ese caso, se convocaría el pleno y Chivite sería investida en primera votación, si consigue mayoría absoluta, o en segunda, con mayoría simple. En todo caso, el proceso de investidura debería culminar antes del 28 de agosto, fecha límite para la convocatoria de nuevas elecciones.

Satisfacción por el acuerdo

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el acuerdo cerrado este lunes el que "necesitaban los navarros y las navarras para darle a su tierra un gobierno progresista liderado por María Chivite, que frene las políticas de la derecha y la ultraderecha". En declaraciones a los medios, se ha mostrado "muy satisfecho" del pacto con el que Chivite está "a las puertas de ser la primera presidenta de Navarra que repita esa Presidencia y que dé un futuro de protección y progreso a nuestra tierra".

No obstante, ha admitido que "queda otra pata en este banco" porque necesitan la abstención de EH Bildu y se ha mostrado dispuesto a reunirse con la formación abertzale para explicarle el acuerdo programático. Con Bildu, ha precisado, no van a "negociar ni acordar un Gobierno", pero no tienen "ningún problema" en "avanzar en esa línea de dialogar, de negociar, de acuerdos presupuestarios y cuestiones sociales que mejoran la vida de la gente" como "en la anterior legislatura".

Por su parte, la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado su "enorme satisfacción" por el acuerdo, alcanzado tras unas negociaciones "duras, y ha confirmado que su formación se hará cargo, dentro de los cuatro departamentos que asumirá, de la cartera de Salud, así como de las responsabilidades de "industria, transición energética y digital empresarial, y también de transición ecológica a través del departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural".

Barkos ha reconocido que "en algún momento de la negociación ha peligrado" el acuerdo, pero ha celebrado que "se ha reconducido". En cuanto a la responsabilidad de Vivienda, cuya gestión pierde Geroa Bai para pasar a Contigo-Zurekin, ha señalado que "ha sido una decisión no compartida por Geroa Bai pero que no iba a hacer encallar un Gobierno progresista".

A su vez, la portavoz de Contigo-Zurekin -formación que agrupa a Podemos, IUN, Batzarre e independientes-, Begoña Alfaro, ha asegurado que su formación tiene "un grado de satisfacción alto" con un acuerdo que, ha asegurado, "integra propuestas políticas de calado". Alfaro ha preferido no entrar en detalles de contenido y de estructura del pacto porque las tres formaciones se han emplazado a una reunión final este martes, tras la que comparecerán ante los medios.