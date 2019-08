Usando los datos de las estadísticas oficiales podemos saber que aproximadamente un 0,5% de la población española son "Superecologistas" (antes se les llamaba "ecologistas c..azo". No utilizo el término completo porque pudiese ser machista). Son esas personas que todo lo que hacen lo condicionan a criterios ambientales: lo que compran, cómo se mueven, visten, consumen, votan y participan. Son un gran ejemplo, y son los que marcan el futuro. Luego, nos dicen los estudios que hay un 1,5% de nuestros convecinos que condicionan el voto, principalmente, a las propuestas ambientales. Tienen mérito porque leen los programas electorales, los analizan y deciden.

El resto somos nosotros, la gran mayoría. ¿Quiere eso decir que la gran mayoría, 97 de cada 100 españoles, no somos ecologistas? ¿Somos unos dejados? No, rotundamente no.

Otros estudios nos dicen algo muy interesante: 8 de cada 10 personas reciclamos y usamos los contenedores de reciclaje. ¿Con algún fallo? Sin duda, pero cada vez mejor. Ya empieza a estar esto mejor.

¿Todos por igual?, no, rotundamente no. Nos dicen los estudios, una vez más, que en el caso del vidrio (contadores verdes) quien mejor recicla y con diferencia son los jubilados. Y quien, a su vez, mejor utiliza los contenedores de envases (amarillos) son las mujeres de más de 45 años.

Pero... ¿y los jóvenes? ¿No eran la generación más concienciada? Si, lo son sin duda; pero no son los que mejor reciclan. Los jóvenes suelen ser los impulsores de que se separe en casa, pero no son los que suelen llevar los residuos al contenedor. Mire en su entorno y podrá comprobarlo.

Pero ¿y eso del cuñadismo ambiental? ¿Dónde queda? Es sencillo. Hemos dicho que ocho de cada diez españoles reciclan, en algunos casos muy bien (pilas, papel, envases) y en otros muy mal ( residuos inertes, escombros, ...) Pero dos de cada diez no reciclan. ¿No saben los beneficios del reciclaje? ¿ No les han llegado mensajes, campañas e imágenes sobre la importancia del reciclaje? Si, si lo han recibido, pero ellos saben más que Usted. Ellos tienen la verdad absoluta. A ellos nadie les engaña, como al resto. Eso piensan.

Manejan los cuñados ambientales informaciones que Usted, vulgar ciudadano, no tiene. Por ejemplo, ellos usan frases que seguro le suenan:

- "Luego todo lo juntan" (es falso, de la planta de separación o de clasificación van a sistemas distintos. De unos se obtienen materiales que pueden ser reutilizados y de otros se minimizan para ir a vertedero u otros sistemas. Excepto error en un momento dado, NUNCA se juntan. Es falso)

- "Yo no hago el trabajo de otros, estaría quitando puestos de trabajo". Tampoco es cierto, en las plantas de tratamiento y reciclaje se emplea un número superior de operarios que en los sistemas antiguos de recogida de basura. Además en muchas de las plantas se está incorporando a empleados de difícil inserción laboral por edad o discapacidad. También es falso.

- "Si yo lo hago, estoy ayudando a un empresario a ganar dinero con mi trabajo". La parte que nosotros hacemos de clasificación en el hogar es una pequeña (pero importante) parte. Los sistemas de recogida actúan en grandes eventos, espacios públicos y muy especialmente en empresas y zonas industriales. No lo debemos hacer desde una visión económica, sino social y de respeto ambiental. Es bueno para todos. También es falso.

- "Esto del medioambiente es de perroflautas". Este argumento, si me lo permite ni lo contestaré. Es tonto, además de falso.

Hay uno muy bueno: "Yo he visto que viene un camión y junta los dos contenedores". Este requiere una explicación más en detalle. Hace tiempo y pensando en cascos urbanos pequeños y de difícil acceso alguien tuvo una buena idea, usar pequeños camiones que pudiesen transitar por estas calles pequeñas y que tuviesen la cuba dividida. Así cada contenedor iría a su lado sin juntarse. Pero ese alguien no pensó más que en la facilidad y gestión y no en la opinión pública. Lo que las personas veían era que entraba todo en la misma cuba, sin saber que dentro estaba separado. Hoy los pocos camiones que se usan con ese sistema suelen llevar pintado de forma distinta cada lado para no inducir a error.

Pero hay una cosa cierta: ese cuñado ambiental es poco probable que lo haya visto; lo oyó a alguien que a su vez lo había oído de otra persona,... ¡Vamos, como lo de la chica de la curva!.

En realidad, pienso que esas dos personas que no quieren reciclar y hacen gala de ello, suelen ser las mismas que cuando ven una señal de prohibido, ellos entienden que es para los demás y pasan, son las mismas que cuando van al súper y ocupan las plazas de discapacitados sin serlo (al menos reconocidos) lo hacen porque sólo son unos minutos, y así en muchos temas que Usted identificará. Porque hay una máxima: un cuñado, siempre es un cuñado.