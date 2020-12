La mesa del Congreso de los Diputados ha vuelto hoy a tumbar las peticiones para que el Parlamento constituya una comisión de investigación sobre las prácticas del Rey emérito. Por quinta vez, PSOE, PP y Vox han unido sus fuerzas para evitar lo que más de 70 diputados de varios grupos llevan pidiendo desde hace meses: que el parlamento investigue las presuntas irregularidades del Rey emérito en el cobro de comisiones ilegales y la recepción de dinero opaco sin haberlo declarado al fisco.

Hoy, sobre la mesa, había dos iniciativas, una de los grupos nacionalistas de la cámara, Más País y Compromís que pedía crear una comisión de investigación "relativa a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí". La propia redacción del texto hacía muy difícil que fuera aceptada y los pronósticos se han cumplido. Los letrados se han mostrado contrarios, de nuevo, a cualquier investigación con el argumento de que el Rey es inviolable y que, además, el Poder legislativo no puede controlar a la Casa Real.

Por eso, Unidas Podemos decidió registrar su propia iniciativa, redactándola de tal manera que existiera la posibilidad de sortear el veto jurídico. El texto de la formación morada se ceñía a investigar "el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del Rey Emérito, con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero". Acotando los hechos a los años posteriores al día en que dejó la Jefatura del Estado, Unidas Podemos confiaba en superar el trámite. Pero ni por esas. A pesar de que el objeto a investigar era diferente, a pesar de que los hechos se produjeran después de su abdicación, los letrados la han tumbado con el mismo argumento de siempre. Poco parece importar la fecha de los hechos. El argumento jurídico es que, tal y como establece el artículo 56.3 de la Constitución, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Ello significa que no puede ser sometido a proceso judicial de ninguna clase, lo que equivale a que efectivamente no se le puede exigir responsabilidad alguna por sus actos". La conclusión que puede extraerse es que el Rey es inviolable por siempre y para siempre.

Los socios de Pedro Sánchez dicen estar asolados y estupefactos por lo ocurrido en la mesa de la cámara. Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem, ha contado que no ha habido debate, ni jurídico ni político, y que el asunto se ha zanjado en apenas 10 minutos. Él ha desembarcado en la reunión con una pila de documentación jurídica para explicar su posición, con disposición a rebatir posturas contrarias, pero no ha tenido ni la posibilidad de hacerlo. Al término de su exposición, el diputado del PSOE y Vicepresidente Primero de la mesa, Alfonso Rodríguez de Celis, simplemente ha insistido en que su grupo apoya el informe de los letrados sobre la inviolabilidad. Lo mismo han hecho PP y Vox. Y fin del debate. Ni siquiera esta vez han intervenido los letrados para explicar su informe. No siempre lo hacen. Pero nunca lo hacen cuando no tienen demasiado interés en alargar un asunto.

Unidas Podemos asegura que no bajarán los brazos y que seguirán peleando. No están dispuestos a conformarse. Tampoco el resto de grupos. Joan Baldoví se pregunta: ¿tenemos que conformarnos con que haya pagado a Hacienda 678.000 euros? ¿tenemos que asumir que le pagaron 65 millones de euros de manera opaca? ¿Asumimos que esto forma parte de la inviolabilidad? Compromís y Más País no están dispuestos tampoco a pasar por el aro y han registrado hoy una ley para modificar la inviolabilidad del Jefe del Estado y acotarla a cuestiones que tengan que ver con el cargo del Monarca y no con sus asuntos privados. Es la segunda vez que la presentan. En la primera ocasión la mesa también la tumbó, alegando que era inconstitucional y no hubo ni opción de debatirla en el pleno. De momento, el PSOE apuesta claramente por sacar a la monarquía del debate político. Lo harán siempre que esté en sus manos en un intento por proteger a Felipe VI. Hay grupos que piensan que esto no hace más que hacer daño a una institución ya muy tocada. Juzguen ustedes mismos.