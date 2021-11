El tema del sobrepeso es algo que debemos tomarnos en serio. En la época de las redes sociales donde todo el mundo habla de nutrición y estilo de vida saludable llama la atención las tasas de obesidad y sobrepeso que tenemos tanto en España como en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que desde 1975 se ha triplicado la tasa de obesidad mundial.

¿Cuál es la causa de la obesidad?

Hablar de solo un factor o culpable es muy osado. La obesidad es un problema multifactorial muy complejo donde muchos pequeños y grandes factores se suman para dar la situación que tenemos en España actualmente, tanto en adultos como en niños. Pero, por señalar algunos motivos, el aumento del consumo de algunos alimentos de alto contenido en calorías, ricos en azúcares y grasas, y la disminución de la actividad física, siendo una sociedad cada vez más sedentaria, son dos focos que desde todas las instituciones y todos los profesionales ponen especial atención.

El verdadero problema no es en sí el peso, si no los efectos secundarios del mismo: el aumento de enfermedades no transmisibles, pero crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor e, incluso, algunos tipos de cáncer fuertemente asociados a la dieta como el cáncer de colon.

La noticia positiva de esta situación es que la obesidad y el sobrepeso pueden prevenirse, pero, para ello, necesitamos crear un entorno más saludable a nuestro alrededor que permita unas elecciones de alimentos más favorables para nuestra salud. De hecho, el gran reto es conseguir que la opción más sencilla, es decir, la que está más fácilmente al alcance de nuestra mano, es la más saludable. Hoy en día no es así, lo más barato, rápido y cercano a nosotros son las opciones que pecan de tener en exceso todo lo que no nos ayuda: calorías vacías, sal, azúcares sencillos y libres, grasas de mala calidad y alimentos con bajo aporte de nutrientes.

La salud se cuida desde la compra, y desde nuestras cocinas

Con este objetivo de ofrecer una alternativa de alimentación sana, rápida y barata, el Ministerio de Consumo lanzaba esta semana un recetario con el que dar ejemplo de cómo podemos comer, de la mano de Boticaria García, doctora en Farmacia y Dietista-Nutricionista, y la chef María José San Román, que cuenta con una estrella Michelín.

El plato que ponemos en nuestra mesa es clave para nuestra salud. Si no se compra, y si no se cocina, no se come. Y esto sirve para lo bueno y para lo malo. Por eso es tan importante hacer una buena cesta de la compra, como un buen cocinado de alimentos saludables para propiciar que comemos bien. Pero siempre nos hemos topado con dos grandes frenos: la economía y el tiempo disponible para poder cocinar, que cada vez es menor entre las familias, donde es habitual que todos los adultos trabajen y esta tarea quede relegada a pequeños huecos en nuestras apretadas agendas.

Según el propio recetario, las recetas que nos ofrecen son rápidas, donde la mayoría nos prometen que se cocinan en menos de 10 minutos. Además, son sencillas, ya que están pensadas a base de ingredientes que podemos encontrar en cualquier mercado o supermercado y con técnicas de cocinado básicas.

Y baratas. Algo que también siempre se ha achacado como excusa para no comer bien, donde hablábamos de que comer mal era más barato que comer bien en este país. Este recetario calcula sus recetas entre uno y dos euros por ración, siendo el 35% de ellas por debajo del euro por ración. Baratas, y saludables, ya que se han elaborado a partir de las pautas de las guías nutricionales, como, por ejemplo, el Plato de Harvard de la alimentación saludable.

¿Dónde puedo conseguir el recetario?

Aquí. Simplemente echando una ojeada por encima vemos que además de todo lo anterior, las recetas son apetecibles: tallarines de calabacín y zanahoria con vinagreta de nueces, ensalada de frutos rojos, setas y cuscús, tortilla de setas y espinacas, etc. Porque tan importante es que sea saludable como que sea apetecible.

Y no solo eso, también prometen ayudar dando consejos para la hora de cocinar y hacer la compra, para leer etiquetas o evitar desperdiciar alimentos. Todo un libro para la salud de nuestra familia y la de nuestro planeta, ya que el nuevo mantra de la nutrición debería ser no solo una dieta saludable, si no también sostenible.