La Comunidad Valenciana se blinda a los desplazamientos, ni familiares, ni allegados hasta el 15 de enero. Además, solo se permiten reuniones de 6 personas con un máximo de dos núcleos familiares sin excepciones, Navidades incluidas.

Y tras la Comunidad Valenciana vendrán muchas más o al menos, eso espero.

Porque ¿sabéis qué? Esta misma semana cuando se creía que las reuniones familiares podrían ser de 10 personas escuchaba esto en mi consulta:

Bueno, Lucía, pues nosotros cumpliremos las normas . El 23 recibo en casa a mi hijo mayor con sus hijos y la nueva pareja de mi hijo, el 24 los hijos de mi hija mediana, mi yerno y una amiga que la pobre está viuda y sola. El 25 estaremos con mi hijo menor, su novia y mis dos hermanas. Y así siempre seremos los 10 que nos marca la ley.

Muchos sabéis que yo decidí hace ya dos meses que nosotros no iríamos ni a Asturias ni a Galicia estas Navidades. Nos quedamos en Alicante y pasaremos las Navidades solo los convivientes. Toda nuestra familia está en el norte, pero no, en ningún caso pienso exponerles, a ninguno de ellos.

Sé que para muchas familias no es una decisión fácil, lo sé. Pero la salud global está por encima de la individual.

Los casos están aumentando rápidamente en los últimos días, esto es un hecho, lo estamos viendo a diario.

Los sanitarios no hemos cesado ni un solo día en advertirlo, anunciarlo y trabajar en bloque para concienciar a la población de lo importante que es remar todos en la misma dirección. Pero no todo depende de nosotros, no. Os necesitamos.

No os olvidéis que nosotros lo estamos viendo todos los días en vivo y en directo y no a través de las noticias...

Todos sabemos que los desplazamientos y las reuniones familiares y de amigos aumentan tremendamente el riesgo de contagio y de transmisión. Lo sabemos desde hace mucho. Ya no hay excusas. Te reúnes en casa, te relajas, te quitas la mascarilla, estás en un lugar cerrado, comes, bebes, te ríes, te abrazas incluso… es natural, es lo que nos pide el cuerpo. Pero esto, desgraciadamente es lo que está provocando actualmente una buena parte de los brotes.

Muchos reaccionaron de forma agresiva cuando intenté explicar que realizarse una PCR previo al viaje no es garantía de no contagiar y de no transmitir el virus. Lo siento, pero no lo es. Es una fotografía del momento exacto en el que te la haces, pero te puedes positivar en cualquier momento y es que estoy cansada de vivirlo en mi trabajo.

Si has empezado con fiebre y tos, hay que hacer una PCR.

y tos, hay que hacer una PCR. Pero si me la hice hace tres días en el estudio de contactos y dio negativa.

en el estudio de contactos y dio negativa. Ya, pero ahora estás con síntomas .

. Ya, pero ya me la hice y salió negativa .

. Ya pero te la hiciste hace tres días. Tenemos que repetirla.

Al día siguiente: resultado positivo.

Pues hoy me reafirmo en ello: lo más seguro ahora mismo es moverse lo menos posible y reunirse lo menos posible con no convivientes.

Así que mucho ánimo a todos. Sé y lo sé bien porque hablo con mis pacientes todos los días y escucho historias tremendas que, para algunas familias está decisión es muy dura, pero pensad que entre todos estamos contribuyendo a acabar con esta pesadilla lo antes posible y que solo de NOSOTROS depende que el sistema sanitario no se vuelva a colapsar.

Transmitid a vuestros hijos lo responsables que van a ser no cenando con sus abuelitos o no yendo de viaje este año y que gracias a ellos se salvarán muchas vidas.

Ánimo, fuerza y felices fiestas.