No es la primera vez que hablamos de la tos, de los catarros y de los mocos. Y no es la primera vez que comentamos que a pesar de los múltiples y molestos síntomas de los mocos, tratamientos efectivos hay pocos.

Seguro que os suena la codeína, ¿verdad? La codeína es un opioide autorizado para el tratamiento del dolor leve o moderado y para el tratamiento de la tos seca.

Reconozco que nunca me han gustado los jarabes de la tos con codeína, son muchos los efectos secundarios que tienen y somos muchos los pediatras que "tenemos manía" a utilizarlos. Hasta ahora hay múltiples estudios que demuestran que los antitusígenos en menores de seis años son poco efectivos, pero es que además desde el 2015 este fármaco está contraindicado en la infancia como así podéis ver en la AEMPS (Agencia Española Medicamentos y productos Sanitarios).

"No utilizar codeína en menores de 12 años de edad ni en mujeres durante la lactancia"

A esta conclusión se llegó tras haberse conocido varios casos graves, algunos de ellos mortales, de niños que habían sufrido intoxicación por morfina tras haber recibido codeína como analgésico.

Como os cuento en 'El gran libro de Lucía mi pediatra' donde desterraos esta y otras muchas prácticas que están en desuso, la codeína, tras su paso por el hígado, se transforma en morfina y esta puede resultar ser tóxica cuando llega al torrente circulatorio especialmente en los niños.

Pero es que además hay pacientes que por predisposiciones genéticas que a priori desconocemos, este paso lo hacen de una manera más rápida que el resto de la población; son los denominados metabolizadores ultrarrápidos por lo que el riesgo de intoxicación grave por morfina es mucho más alto.

Como imaginaréis es difícil por no decir imposible, saber si nuestro hijo es o no es un metabolizador ultrarrápido, por lo que todos los jarabes que contengan codeína no se deben usar en niños menores de 12 años.

¿De qué jarabes estamos hablando?

Algunos muy conocidos por todos: Toseína, Codeisán, Bisoltús. Aquí os dejo un listado donde los tenéis todos. La AEMPS además desaconseja su uso en jóvenes entre 12 y 18 años que tengan problemas respiratorios.

Así que cuando termines de leer este post, ve al botiquín de casa y aprovecha para hacer limpieza de todo lo que está caducado y de los jarabes que contengan codeína y llévalos al punto SIGRE de tu farmacia más cercana.