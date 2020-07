El mundo espera el descubrimiento de la vacuna para evitar el coronavirus, pero, oyendo a Santiago Abascal, imagino que él y los suyos no se vacunarán para evitar "que les controlen con la tecnología 5 G". Con "el chis", que dijo el presidente de la Universidad Católica de Murcia. Ya no te digo nada como la vacuna la descubran los chinos. En ese caso, después de oír a Abascal, supongo que en Vox evitarán vacunarse para que no les inyecten comunismo en vena. Más vale Covid-19 que terminar cantando la Internacional.

"El coronavirus es culpa de China, que son comunistas como Pablo Iglesias, y quieren controlarnos, como controlan la OMS, organismo del que España debe salir". Este vino a ser el discurso de Abascal. Di que sí, chato. Aceptamos barco como animal acuático. Saldremos de la Organización Mundial de la Salud y la OMS pasará a ser la Organización de Mamandurrios Sin currar, por ejemplo. Nos haremos socios de una fundación de esas de Aguirre donde pagan sin hacer ni el huevo. Nos irá mejor.

Así está el nivel. Tenemos un problemón sanitario y económico, pero no nos falta el circo. Que pagamos entre todos, claro. También los que no tienen el más mínimo interés en semejante función. Abascal subió a la tribuna del Congreso, después de un multitudinario aplauso al presidente del Gobierno por parte de los suyos, para decirnos que tiene la receta en forma de moción de censura. Siguió la fiesta. Es urgente para España, pero Santi la presentará en septiembre. Suponemos que antes aprovechará agosto, no para irse de vacaciones, qué va, sino para coger fuerzas, porque España le necesita y los chinos son muchos y van armados con 5G.

Es lo que pasa cuando llamar la atención se convierte en lo prioritario en la política. Se trata de que hablen de uno, aunque sea mal. Pablo Casado escuchaba sin que le llegara la mascarilla a la nariz y Abascal llamaba a "la salvación de España" vía moción de censura cuando vuelva el curso político. En Vox y en el PP terminaban enzarzados en las redes sociales y Santiago se convertía en trending topic. La gran esperanza de la derecha. El campeador frente a chinos, comunistas, masones y chis. Todo el contubernio ese que nos ha traído el coronavirus.

Al discurso también le añadió cuarto y mitad de racismo. Una vez más. Que la culpa de que se extienda la Covid también es de los inmigrantes. Todo aquello donde Santiago pueda rascar unos votos, le vale. Aquellos que culpan a la inmigración, a los chinos, a los comunistas, a los que quieren controlarnos con la vacuna y al 5G tienen ya en Abascal su referente españolazo. Hay taurinos que dice que van a "morir matando" y primeros espadas, como Santi, que prometen resucitar a España alumbrándonos con la verdad y la vida, incluida la fórmula contra el coronavirus y los rojos (valga la redundancia entre "las fuerzas del mal").

Han sido los comunistas chinos, seño. Que son amigos de Pablo Iglesias. Como los venezolanos, los cubanos, los iranís, los socialistas, los terroristas y los separatistas. Los de Podemos tienen casi tantos amigos malotes como el emérito entre los países del Golfo. Sánchez lidera el complot. Menos mal que Santiago lo va a arreglar. Pon orden, Santi. Hay que leerles la cartilla, como hace Isa. Iba a decir que te pusieras manos a la obra, pero no sé si es mucho pedir. Solo te pedimos que nos marques el camino. Igual que un vacunado de coronavirus quedará marcado con el comunismo chino vía 5G. Muera la ciencia, que viva Abascal.