No hay canción del verano, ni turistas, ni tenemos a nuestro rey campechano. Se ha quedado el juez Escalonilla para poner firmes a los podemitas y también siguen por aquí esos gestores de la sanidad pública que entregan los contratos a la privada. Se sale a pasear con mascarilla y te mandan a paseo a cara descubierta. Cosas que cambian para que nada cambie.

No suena en la radio esa maldita canción del verano, pero oigo sin parar a muchos que dicen "yo soy republicano, pero apoyo esta monarquía". Hay republicanos monárquicos igual que hay espectadores de Sálvame que son fans de los documentales de La 2. No hay turistas venidos del extranjero, pero se nos ha llenado agosto de "republicanos monárquicos", igual que mi vecina me dice los domingos que viene de la ópera, pero en su casa tiene todo el día puesto el reggaeton.

No hay canción del verano, pero tenemos a padres preparando la vuelta al cole con más miedo que viendo el anuncio de El Corte Inglés. Trabajadores en ERTE que tienen que planificar el curso y las cuentas familiares de la temporada que viene. Magistrados del Tribunal Constitucional detenidos por presunta violencia de género. Temporeros inmigrantes de 20 euros la jornada que "vienen a quitarnos el trabajo y lo que es nuestro". Tenemos un sol que abrasa y se lo están quedando ellos.

No tenemos canción del verano, pero tenemos a Taburete y "ni una puta mascarilla". Canción protesta. Muy punk. Y te escupen a la cara si vas a ver a Les Castizos. Igual que antes a los ingleses les escupían en los conciertos de los Sex Pistols. Aquí se cuida más la hostelería y el cantante te invita después a un chupito. Tenemos a Miguel Bosé que nos alerta del riesgo sanitario y del 5 G y a médicos que comparten contratos basura y desempleo con nuestros mejores talentos de la investigación y el desarrollo.

No hay canción del verano en este agosto en el que no morirá Chanquete. Nos ha quedado el bochorno y ahora cantan el "no nos moverán" los peces gordos del Ibex, los expolíticos de la puerta giratoria, algunos jueces del antiguo régimen y sí, también los "republicanos monárquicos". Seguirán con la misma canción y yo seguiré pensando lo mismo que otros veranos: Chanquete vive, la lucha sigue.