Vamos a plantear una hipótesis a la que daremos respuesta con asombro, sorpresa e incomprensión. Vamos a suponer que el PSOE tiene razón, vamos a dar por hecho que existe una trama dentro del Estado profundo para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a dar por hecho que eso es cierto, que te enfrentas a unas capas reaccionarias del poder que están enquistadas y que no se acogen a los usos y costumbres de la democracia para tumbar a una administración con la que no sienten cercanía ideológica y que creen intrusa del poder. Si eso es así, si crees que está ocurriendo eso, no se entiende que salgas a jugar esa guerra a pecho descubierto usando las armas del enemigo pero con la habilidad y unas tropas de Primaria.

No voy a entrar a discutir la valía, el conocimiento y el diente retorcido que pueda tener Leire Díez Castro, se comenta por la vía de los hechos, pero una militante rasa, periodista, sin experiencia previa en jugar en la primera división de las cloacas, no puede ser el arma de un Gobierno que se supone que tiene bajo su mando a la Guardia Civil, la policía y el CNI. Vamos a dar por cierto que existe en la UCO una trama que está conspirando contra el Gobierno del mismo modo que hubo una cúpula de la policía al servicio del PP para destruir a sus adversarios políticos, no sería algo extraño en este país. De hecho es algo que analizaremos en próximas entregas. ¿Esto es todo lo que puede hacer el Ejecutivo para desmontar esas cloacas que el ministro del Interior dijo que ya estaban desmontadas? No podemos decir que Marlaska no hiciera intentos para democratizar la benemérita, eso es cierto, el cese de Pérez de los Cobos y la reacción virulenta contra esa decisión ya marca el paso a la actualidad de estos días. Hay noticias del pasado que explican bien el presente.

Pero no se pueden hacer las cosas como está trascendiendo. Algunos somos conscientes de que España no es un estado de derecho viable para los que tienen una ideología de izquierdas o independentista, pero por difícil que sea no se puede replicar el comportamiento que combates. No solo por una responsabilidad moral y de valores, sino porque no es efectivo y en su campo te destruyen por experiencia, falta de escrúpulos y capacidad para reclutar gente. No es aceptable intentar combatir la escoria con escoria. No se puede intentar llegar a acuerdos con empresarios corruptos y con miembros de la Guardia Civil con la espada de Damocles de la Justicia sobre ellos para buscar bajo cuerda aquello que no eres capaz de combatir con el imperio de la ley y el poder que el Gobierno otorga. Si de verdad existen irregularidades o ilegalidades en la Guardia Civil, en la UCO, o donde sea, es a través de los instrumentos legales que otorga estar en el Ejecutivo como se combaten para impulsar cuantas acciones sean necesarias para desmontar cualquier actuación ilegal o trama oculta. Si no se hace así hay dos opciones que no dejan al Gobierno en ningún buen lugar, o bien porque no existe esa trama corrupta que opera contra el ejecutivo y lo que se hace es intentar desacreditar a quien investiga casos ciertos de corrupción, o bien porque existe esa trama corrupta que opera de manera ilícita y ni teniendo el poder es capaz de ejecutar un plan de limpia efectivo.

En cualquier caso, si ponemos que el PSOE tiene razón. Que existe ese trama. Que están operando contra ellos de manera ilícita. El mensaje que transmite es de impotencia absoluta al dejar en evidencia que ante una campaña tan agresiva y violenta contra sus intereses y los de sus millones de votantes su mejor baza es tener a una militante que ha tenido como máxima responsabilidad llevar la comunicación de la sección de filatelia de Correos a tratar con gente sin escrúpulos que está dispuesta a vender a su madre con tal de ganar un poco de ventaja. Porque te van a vender al mejor postor en cuanto las cosas se pongan feas. Si duermes con ratas lo más normal es que te muerdan y contagien la peste.