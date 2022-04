Quitar silicona seca puede ser todo un suplicio. Cuando estés trabajando con este material, ten en cuenta que debes limpiar rápido cualquier exceso o mancha, porque quitar la silicona una vez que se ha secado no es nada sencillo.

La silicona es un polímero inodoro e incoloro compuesto principalmente de silicio, que se utiliza para pegar o sellar materiales y cuya principal virtud es que mantiene cierta elasticidad una vez aplicada.

Es un adhesivo termoplástico capaz de unir superficies como madera, cartón, papel, metales finos, porcelana o plásticos. Si pegas con silicona algo sobre superficies muy lisas (vidrio, azulejos, porcelana), será prácticamente imposible que se despegue.

Tipos de silicona

1. Silicona acética (ácida): es una silicona económica, pero tiene baja elasticidad y no se puede pintar sobre ella. Es apropiada para el uso exterior porque tolera de forma excepcional los rayos U.V. No obstante, no se pega a algunos materiales de construcción como el cemento o el hormigón (que sí logra pegar la silicona neutra).

2. Silicona acrílica: su base de fabricación son los polímeros obtenidos del ácido acrílico. Es perfecta para sellar juntas, por lo que se suele utilizar alrededor de las ventanas, puertas o tuberías. Es bastante resistente y sirve sin problema para zonas exteriores. Una vez seca, se puede pintar.

3. Silicona neutra: no lleva disolventes por lo que no desprende olor. Se caracteriza por su gran elasticidad, lo que la hace perfecta para sellar aquellos lugares en donde puedan darse movimientos estructurales. Es más cara que la silicona ácida

4. Silicona polímero: es un sellador ideal para trabajar en superficies húmedas. Es perfecto para exteriores debido a que soporta a la perfección los rayos U.V y, por último, se puede pintar encima una vez que se ha secado y acabado el trabajo.

Cómo quitar la silicona del azulejo

Dos de las estancias donde más se usa la silicona son el cuarto de baño y la cocina y en ambas suele haber azulejo. Si tienes manchas de silicona en los azulejos y te preguntas cómo quitarlas, lo primero que debes hacer es limpiar la zona. Puedes ayudarte mojando el paño con un poco de jabón de lavar los platos. Sigue estos pasos con cuidado de no dañar el azulejo:

1. Quitar la silicona: podemos utilizar una cuchilla, espátula, cuchilla de afeitar o un cuchillo fino para rascar la silicona siempre con cuidado de no dañar el azulejo. Se trata de retirar lo máximo posible de silicona sin llegar a dañar la superficie.

2. Quitar la pátina: al quitar la silicona quedará una mancha que se puede limpiar con una mezcla de acetona y éter aplicado con un paño suave. Frota poco a poco hasta que la silicona que pudiera haber quedado se vaya desprendiendo y la mancha se vaya. Hay que tener cuidado porque un exceso de acetona puede dañar el color o el brillo de los azulejos.

También puedes probar antes de raspar a quitarla con agua caliente mediante una pistola especial o un espray rociador. En este caso, habría que repetir la operación todas las veces que sean necesarias hasta que la silicona se ablande.

Cómo quitar la silicona de la ropa

La silicona es una gran aliada para múltiples proyectos en casa. Desde pegar espejos hasta sellar los bordes de los lavabos y las bañeras, por ejemplo. Sin embargo, las mismas características que la hacen fantástica como sellador hacen que sea difícil de eliminar de la ropa y otras superficies. La silicona penetra y comienza a sellar las fibras una vez que se filtra en un tejido. Camisas, pantalones, sintéticos o naturales, no importa realmente cuál sea el tejido. Estos son los pasos que debes seguir para quitar la silicona de la ropa:

1. Frío: mete la prenda manchada al congelador para que la silicona se ponga más rígida y fácil de quitar. Te cuidado de no usar objetos punzantes para tratar de retirarla porque de esa manera estropearás la prensa. Es mejor que la raspes con una cuchara.

2. Jabón de platos: una vez que hayas quitado los trozos grandes de silicona, es el momento de trabajar en la zona manchada y sacar todo lo posible de las fibras. Un jabón para platos eliminará suavemente la silicona y no la manchará más.

Mezcla una cucharadita de jabón de cocina con un litro de agua caliente y aplícalo lentamente en la zona problemática con otro paño suave. Seca suavemente la zona, elimina el exceso de humedad y vuelve a aplicarlo con agua limpia. Esto evitará que la mancha se haga más profunda y eliminará el exceso de jabón y silicona.

3. Alcohol isopropílico: puede eliminar con bastante facilidad la silicona de la ropa, pero pruébalo en una zona discreta de la ropa antes de aplicarlo generosamente en la prenda.

También hay en el mercado diversos productos específicos para quitar la silicona.

Cómo quitar la silicona de las manos

Si has estado trabajando con silicona, es bastante probable que acabes con algún pegote de este sellador adherido a tu piel. Ya sabes que actuar con rapidez es muy importante, pero a veces no es posible. Para quitar la silicona pegada a las manos o a la piel en general, prueba alguno de estos métodos:

1. Mantequilla y bicarbonato: puede sonar extraño, pero este es el método más fácil de para eliminar la silicona: saca un trozo de mantequilla y córtalo en trozos pequeños. Frótalos por la parte en la que tengas la silicona pegada a la piel. Después, coge un poco de bicarbonato de sodio y frótalo con ambas manos. La mantequilla funciona como un lubricante que afloja la silicona.

2. Quitaesmalte: los quitaesmaltes tienen una gran cantidad de acetona, que es un tipo de alcohol. Vierte un poco de quitaesmalte en las manos y frótalas, pero no con demasiada fuerza para evitar resecarla demasiado. Después, limpia las manos con un paño tratando de retirar la silicona pegada a las manos. Asegúrate de lavarte bien las manos con jabón y luego aplica crema hidratante.

3. Una bolsa de plástico: primero quita el exceso de silicona y luego con una bolsa de plástico normal, como las del supermercado o de la basura, frota la parte en la que tengas la silicona de la misma manera que usarías una toallita. Si la silicona aún no se ha secado del todo, debería adherirse a la bolsa más fácilmente que a tus manos.

4. Tiempo: si por mucho que lo intentes no puedes quitarte la silicona y ves que vas a estropear tu piel, lo mejor que puedes hacer es simplemente: esperar. El cuerpo desprende de forma natural las células muertas de la piel. Espera alrededor de una semana o un poco más para que es capaz de piel se caiga y el problema estará resuelto.