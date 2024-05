A la hora de elegir a la mascota que nos acompañe en el día a día, podemos tener en cuenta muchos factores... o ninguno. Muchos simplemente abren las puertas de su hogar a ese pequeño que necesita compañía, sea de la edad, tamaño o raza que sea; pero hay otros que por distintas cuestiones necesitan algunas especificaciones. Mientras que los hay que optan por razas de perros más tranquilas (y que ladren menos, por ejemplo), otros necesitan, por ejemplo, que su perro tenga un tamaño pequeño o que sean menos enérgicos.

Y también es común encontrarse a quienes buscan entre las razas que menos pelo sueltan. Es más sencillo mantener la limpieza de la casa, pero sobre todo se controlan mucho mejor las alergias en la casa. Y es que la alergia no ha sido un obstáculo para poder disfrutar de la compañía de un pequeño can a nuestro lado. En España, hay 9,3 millones de perros registrados como mascotas. Esta cifra ha aumentado un 38% en los últimos tres años, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. Pero no todos son aptos para todos.

¿Cuál es la raza de perro que menos pelo suelta?

Si buscas un perro que suelte poco pelo porque odias verlos volando por cada esquina de tu casa, o si quieres un perro hipoalergénico, es posible. Pero has de saber que en realidad, no existe ningún can que sea 100% hipoalergénico, aunque al reducir el desprendimiento de pelo o el pelo por completo, la persona tendrá menos síntomas.

Hay razas más propensas que otras a padecer caída de pelo. Por ejemplo, el bulldog o el boxer pueden padecer, con mayor facilidad, dermatitis e irritaciones debido a que tienen una piel más sensible de lo habitual. Por otro lado, los perros tipo bichón y los caniche son ideales para las personas alérgicas. Veamos ejemplos de razas de perros que no sueltan pelo:

Schnauzer miniatura

Highland terrier

Yorkshire terrier

Bichón maltés

Teckel

Shih Tzu

Perro de agua

Galgo español

Xoloitzcuintle