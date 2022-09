Hay mil planes que hacer en Madrid con niños. El ocio es muy variado y se encuentran fácil muchas cosas gratis. Si estás buscando un plan para hoy con niños en Madrid, si quieres planear qué hacer con los pequeños en los próximos días, pero tienes la mente en blanco y solo se te ocurre lo mismo de siempre, tranquilidad: vamos a dejarte una lista de cosas que hacer en la capital, que esperamos te ayude a descubrir algunos sitios nuevos. Ideas centradas en los más pequeños, pero de los que puede disfrutar toda la familia.

Adaptar la agenda a la climatología es muy buena idea para acertar con los mejores planes con niños, tanto si lo que queréis hacer es en pleno centro de la ciudad como en los alrededores de Madrid. Te aconsejamos que mires qué tiempo va a hacer el día que quieres salir con los niños, para ayudarte a decidir si hacer un plan al aire libre o de interior. Para ver la información del tiempo, consulta esta página de Lasexta donde recogemos todo lo que tiene que ver con climatología.

Qué llevar para salir con niños por Madrid

Seguro que tienes mucha experiencia, pero por si acaso, aquí tienes una lista de las cosas recomendables para llevar a cualquier salida con niños, en especial si son menores de 10 años.

1. Protegidos: aquí entran los protectores solares que necesitarás o no en función de lo que vayas a hacer y la época del año. Lo que nunca debe faltar es un gel desinfectante, un pequeño botiquín básico y pañuelos de papel.

2. Agua y comida: lleva siempre contigo agua. O mejor aún, acostumbra a los pequeños a que se responsabilicen de llevar su agua cuando estén preparados para ello. Llevar algo de comer o de picar te puede salvar de situaciones incómodas. Puede ser complicado lidiar con un niño con hambre. ¿O no?

3. Estar limpios: unas toallitas y una ropa de cambio también son fundamentales. Si los niños están en época de aprender a controlar esfínteres, seguro que de esto no te olvidas.

4. Comodidad y civismo: si tienes espacio, llevar una manta sobre la que poder sentaros a descansar y tomar algo es buena idea. Y no te olvides de una bolsa donde poder tirar la basura que vayáis generando durante el día fuera con los niños.

5. Juguetes de emergencia: creemos que el plan para niños que vas a preparar hará las delicias de los pequeños, pero siempre puede surgir un imprevisto. Llevar su juguete preferido (si es pequeño) o un cuento, puede salvar tiempos de espera y ayudar a superar momentos de frustración. ¡Mucha suerte!

Cosas que hacer en Madrid con niños

1. Planes al aire libre con niños en Madrid:

1. Parque del Retiro:

2. Parque Quinta de la Fuente del Berro:

3. Jardines del Campo del Moro:

4. Jardín histórico El Capricho de la Alameda de Osuna:

5. Quinta de Los Molinos:

Este parque es ideal para disfrutar en familia cualquier época del año, aunque en verano podrás pasar un buen rato dando un paseo en barca o relajándote a la sombra de los espectaculares árboles. Desde julio de 2021, el Parque del Buen Retiro es reconocido como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto al Paseo del Prado.. Puedes pasear, hacer deporte, alquilar una bici o un patinete, disfrutar en las zonas de juego para niños, llevarte la merienda y tomarla en alguna de las mesas cerca del Palacio de Cristal. Los niños también disfrutarán al ver el que se cree que es el árbol más antiguo de Madrid: el ahuehuete. Según la web de turismo de la ciudad de Madrid , se dice que está allí desde 1630 y es una especie muy curiosa que no pierde las hojas todos los años, sino solo algunos. Fue uno de los pocos ejemplares que se salvó durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, que tomaron el parque como cuartel general. Al parecer, los soldados de Napoleón colocaron entre las ramas del enorme árbol un cañón, y desde allí disparaban.Se encuentra en el barrio de Salamanca (Madrid) y tiene una extensión de más de 13 hectáreas. Este peculiar parque, encargado por Felipe IV como un nuevo Real Sitio, pasó por diferentes propietarios y varias reformas. Incluso en el año 1900. Hoy se puede recorrer y visitar sus fuentes, cascadas, estanques y su palacete. En el recinto hay patos y pavos reales, que seguro encandilarán a los más pequeños.Este otro parte, con más de 20 hectáreas, junto a Madrid Río, es menos conocido, pero muy socorrido para días en los queLos Jardines del Campo del Moro, que forman parte del Patrimonio Nacional, ofrecen un paseo fascinante y unas vistas increíbles al Palacio Real. Hay estanques y fuentes con animales. Abre todos los días de la semana y la entrada es gratis. Eso sí, no es el típico parque con columpios, sino un maravilloso y cuidado enorme jardín por donde pasear. En verano el horario es de 9:00 a 21:00 horas y en invierno cierran a las 18:00 horas.Creado a finales del XVIII por los Duques de Osuna, este parque quedó relegado al olvido hasta que en los años 70 del siglo XX el ayuntamiento de Madrid lo compró y lo acondicionó. Hoy en día es una de las visitas recomendadas por los expertos en turismo de Madrid tanto para niños como mayores. Es un parque muy colorido, con bosquetes de lilos y de árboles del amor y praderas con robles, pinos, cipreses, tejos, cedros, plátanos y castaños de indias. La fauna también es interesante y variada, como los mirlos, palomas torcaces, petirrojos, o ruiseñores. Y. Ten en cuenta que no está permitido acceder con bicicletas y patines no está permitido, jugar a la pelota o comer en el interior del Jardín. Tampoco dejan entrar a animales, incluso atados.

6. Madrid Río:

Otros parques para visitar con niños en Madrid

Tiene una extensión de 25 hectáreas y está situado en el barrio de Salvador, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. En este parque, la estrella son sus 8.000 almendros. Mucha gente acude en la época de floración para verlo lleno de flores. La floración del almendro dura un par de semanas y suele darse en el mes de febrero. Así que febrero es uno de los meses en los que la Quinta de los Molinos recibe más visitantes. Otros de los árboles que hacen. El parque también tiene varios edificios y dos molinos traídos de EEUU. Los niños podrán disfrutar del lugar y además participar en las actividades del Espacio Abierto Quinta de los Molinos , un centro cultural de cero a 18 años, que ofrece diversos talleres y experiencias para niños y mayores.Es uno de los parques más preparados para los niños en Madrid. Gracias a Madrid Río, la ciudad ha recibido un, la accesibilidad, seguridad, originalidad, innovación y condiciones de mantenimiento de las áreas de juego. Puedes acceder por tres zonas, la Norte: Puerta del Ángel (Metro: Príncipe Pío y Cercanías: Príncipe Pío); la Centro: Marqués de Vadillo (Metro: Pirámides y Cercanías: Pirámides), o por el Sur: Almendrales (Metro: Legazpi). En Madrid Río hay un total de 17 áreas de juegos infantiles con 65 elementos diferentes, como describen desde el ayuntamiento , distribuidas entre el salón de Pinos y el Parque de la Arganzuela.utilizando materiales sostenibles y naturales. Durante los meses de verano, se monta una especie de playa urbana abierta de 10:00 a 23:00 horas. Es una fuente en la que está permitido el baño. Hay tres zonas distintas: una lámina superficial, donde poder tumbarse y remojarse; altos chorros de agua que van cambiando de forma y nubes de agua pulverizada. Otra cosa que hará que los niños digan: ¡este es el plan perfecto!, es la. Está en el Parque de la Arganzuela, uno de los grandes jardines de Madrid Río, al lado de la playa urbana. ¿Alguien se puede resistir a ocho toboganes gigantes?

2. Museos con niños en Madrid

1. Museo Nacional de Ciencias Naturales:

2. Planetario de Madrid:

3. Museo de Cera de Madrid:

4. Museo del Ferrocarril de Madrid:

5. Museo del Prado:

Otros museos que puedes visitar con niños en Madrid

Museo Naval de Madrid

Museo del Aire de Madrid

Museo Thyssen

Museo Reina Sofía

CaixaForum de Madrid, donde hay exposiciones temporales

Matadero de Madrid, en la zona de Madrid Río. Hay exposiciones y actividades.

3. Aventuras urbanas con niños en Madrid

1. Visita al estadio Santiago Bernabéu:

2. Estadio del Atlético de Madrid Wanda Metropolitano:

Este museo es todo un ejemplo: es de los más activos de Madrid organizandos y, además, tienen visitas guiadas infantiles, talleres, cuentacuentos y hasta campamentos urbanos. En pleno Paseo de la Castellana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales es como un espectacular libro abierto en el que los niños pueden aprender de la espectacular colección permanente Minerales, Fósiles y Evolución Humana, entre otras. Lo que es seguro es que los niños disfrutarán muchísimo de la zona dedicada a la diversidad, donde se encuentra el esqueleto de una ballena y otras grandes sorpresas.Este lugar con más de 20 años de historia es de visita obligada.. Su enorme sala de proyecciones abovedada es el lugar ideal para aprender sobre el sistema solar y las estrellas. Además, hay exposiciones temporales situadas en la planta calle. Todas las actividades se dirigen a enseñar a grandes y pequeños los secretos del Universo de una manera divertida. El planetario abre de martes a domingo. Te recomendamos que compres las entradas para las proyecciones con antelación por internet. Si llegas con tiempo, da una vuelta por el parque Tierno Galván, verás que merece la pena.El museo de cera es otro gran clásico. De hecho, abrió sus puertas hace más de 40 años. Hoy en día tiene unas 450 figuras, distribuidas en dos plantas. En el museo de cera, que abre todos los días de 11:00 a 20:00 horas,, como Pocoyo y sus amigos o Rafa Nadal. Hay réplicas de numerosos personajes relevantes para España y el mundo. Curiosidad: algunos de ellos llevan ropa original cedida por sus dueños.Si tus hijos (o los niños con los que planeas una salida) son de los que disfrutan con solo ir en autobús, metro o tren, la visita al Museo del Ferrocarril les encantará. Situada en la antigua estación de las Delicias, el Museo del Ferrocarril fue inaugurado en 1880 y es un ejemplo de la llamada arquitectura del hierro del siglo XIX. Este museo madrileño es conocido por tener una de lasEl horario de apertura es de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a domingo entre los meses de junio a septiembre. En los meses de octubre a mayo, los horarios son los siguientes: de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 horas y sábados y festivos, de 10:00 a 19:00 horas. Domingo, de 10:00 a 15:00 horas. El museo permanecerá cerrado el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. El precio de la entrada general es de 6 euros y hay una entrada de precio reducido por 4 euros y otra superreducida de 1 euro. Consulta la página web para más detalles.Que no os asuste.. Lo ideal es que no pases demasiado tiempo dentro del museo y que vayáis con algún objetivo listo desde casa. En la página web del museo hay un apartado en el que informan de las actividades para el público infantil y juvenil . Además, hay audioguías infantiles, en los que la Infanta Margarita y el Infante Francisco de Paula, acompañan a los más pequeños por los pasillos de la pinacoteca. En este enlace puedes ver una introducción a las audioguías para niños . Además, pregunta en información sobre los juegos de pistas y el material didáctico para las visitas en familia con niños entre 8 y 12 años. Si lo necesitas, en el museo te pueden prestar una silla de bebé y, por supuesto, hay sala de lactancia.Seáis o no muy futboleros, visitar el estadio del Real Madrid es toda una experiencia. Y más ahora con la renovación. Desde 12 euros podréis disfrutar de la visita clásica, que incluye la vista panorámica del interior del estadio (en obras), la entrada al Museo del Real Madrid C.F. y a la tienda oficial y el acceso para ver la maqueta interactiva Santiago Bernabéu Siglo XX. También podrás hacerte si lo deseasEste precio y el recorrido está reducido debido a las obras en el estado. Consulta la página web del Club antes de acudir porque hay días en los que permanece cerrado al público. Hay precios especiales para grupos.

Se inauguró 16 de septiembre de 2017, alberga los partidos del primer equipo y acogió la final de la Champions League de 2019. Se puede hacer un tour libre por el Wanda Metropolitano de lunes a domingo de 11:00 a 13:30 horas (último acceso) y de 16:00 a 18:00h (último acceso). El museo está abierto de lunes a domingo de 11:00 a 19:00h (último acceso). Para ambas visitas calcula que necesitarás alrededor de una hora. En la web puedes ver los precios y comprar las entradas.

3. Bus turístico Madrid City Tour:

4. Palacio de Hielo:

5. Teleférico de Madrid:

6. ABC Serrano juegos Arcade:

7. Virtual Arena:

8. Un día de cine:

9. Museo del Ratón Pérez:

10. Faro de Moncloa:

11. Museo de América:

4. Ir al teatro con niños en Madrid

Montar en un autobús de dos plantas es de por sí toda una experiencia. Y si le sumas que el autobús te lleva a visitar las zonas más interesantes de Madrid y con una audioguía, ya tienes el plan hecho. Uno de los mejores planes que puedes hacer con niños es subir en el bus turístico. Solo tienes que comprar el billete para uno o dos días, ponerte los auriculares de la audioguía y disfrutar. Podrás. El precio para un adulto ronda los 20 euros, los niños entre siete y 15 años pagan unos 9 euros y los niños de hasta seis años suben gratis. Consulta su web aquí. Invita a los niños a patinar sobre hielo. La pista de hielo, dentro del centro comercial situado en el barrio de Hortaleza, muy cerca del metro Canillas, es una de las cinco olímpicas (60 x 30 metros, equivalente a 1.800 m2) que existen en España. En ella se imparten Visita su página web para ver los horarios de patinaje libre y de clases y organizar así la salida con niños. El precio de una sesión es de 12 euros si llevas tus propios patines y de 14 euros incluyendo el alquiler de patines.Disfruta de las vistas de Madrid desde las alturas en el recorrido del clásico teleférico de Madrid, de un total de 2.457 metros. Es una forma estupenda deEl billete de ida y vuelta para adultos cuesta seis euros y el de los niños mayores de cuatro años, cinco euros. Más detalles, en su página web ¿Sois aficionados a los videojuegos? Ahora puedes. En el centro comercial ABC Serrano nos proponen hacer un viaje en el tiempo hasta los salones de recreativos de los años 80. En la planta 0 se encuentra ABC Arcade , una zona con máquinas en las que se puede jugar gratis. El espacio está abierto al público de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas. No hace falta reservar, pero el aforo es limitado por orden de llegada.Esta es una, en la que podrán experimentar la realidad virtual multijugador. Hay varios tipos "shooter" (de disparos) y otros para familias. Solo hay que ponerse las gafas y vivir el juego, sin necesidad de cables. En Virtual Arena también hay planes para mayores y se celebran cumpleaños.Ir al cine con niños siempre es un planazo. Te recomendamos que pruebes algo especial, como el formato Imax, en las que parece que estamos dentro de la película. No hay mucha oferta, pero por ahora los cines Cinesa ofrecen pases Imax en Parquesur y Las Rozas. Otra opción es ir acomo las de los cines Verdi , por ejemplo. La entrada cuesta 6,5 euros para niños de hasta 11 años.Se encuentra al lado de la Puerta del Sol en Madrid. En este lugar mágico se puede ver una, compuesta por tres salas. Los niños podrán conocer el origen de la historia y ver una estatua del ratón. El aforo es limitado. La entrada cuesta 5 euros a partir de los 3 años y la visita tiene una duración de 35 minutos. Consulta la web de la Casa-Museo del Ratón Pérez para ver los horarios y cómo reservar tu entrada. También se hacen visitas guiadas. ¡No te pierdas este plan para toda la familia!Disfruta de una de las mejores vistas de la ciudad subiendo al Faro de Moncloa . Mira la ciudad a 92 metros de altura y descubre a vista de pájaro el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el edificio de Telefónica en la Gran Vía o las Cuatro Torres, por ejemplo. Los lunes, el Faro está cerrado. Las entradas cuestan 4 euros y se pueden comprar en el vestíbulo principal del faro o por internet aquí. Justo al lado del Faro de Moncloa, en la Avenida de los Reyes Católicos número 6, se encuentra el Museo de América , que no es muy conocido pero que atesora unaentre las que destaca el tesoro de los Quimbayas, el conjunto más completo de orfebrería americana que se conserva. La entrada general cuesta 3 euros y la reducida, 1,50 euros.

En Madrid hay varias salas en las que los niños y niñas tienen un protagonismo especial. La magia del teatro fascinará a los más pequeños. Ir al teatro es un plan infantil de diez. Aquí van algunas sugerencias de salas, pero cada mes podéis revisar la cartelera para ver qué novedades teatrales para niños encontráis en Madrid.

1. ArtEspacio Plot Point:

Es una sala y escuela de teatro en Madrid, que cuenta con una oferta desde los cero años. En su página web podéis ver la programación. En la sala Plot Point ofrecían el año pasado sesiones para peques con trastorno del espectro autista (TEA): luz y música adaptada en función de las diferentes sensibilidades, pictogramas, refugio sensorial y monitores especializados.

2. Teatro San Pol:

3. Teatro Tarambana:

Fundado en 1982, este teatro es uno de los primeros de Madrid esEstá situado junto al Río Manzanares. Ofrece obras de teatro en inglés, talleres y la posibilidad de celebrar cumpleaños. El teatro San Pol lleva más de 30 años recibiendo grupos escolares entre semana y público familiar los fines de semana.

La legendaria sala de teatro Tarambana, teatro infantil y conciertos legendaria, situada en el barrio de Carabanchel, dedica gran atención a la programación para los más pequeños y también ofrece cursos de teatro para ellos.

Otros teatros en Madrid con programación para niños:

Teseo teatro

Teatro Karpas

Teatro Maravillas Meléndez

Bululú 2120

Sala Mirador

Teatros Luchana

Off de la Latina

Cuarta Pared

5. Planes para niños en la naturaleza en Madrid y alrededores

1. Zoo Aquarium:

2. Faunia:

3. InsectPark:

4. Burrolandia:

5. Arqueopinto:

6. Parques acuáticos:

7. Piscinas de Madrid:

Qué mejor ocasión para visitar el Zoo de Madrid que en su 50.º aniversario. En la visita, los pequeños podrán admirar a los leones marinos, las aves exóticas, o los delfines. Y como no,. El Zoo se divide entre el Delfinario, un Aquarium, el Aviario y el Zoo, en los que habitan más de 1.300 animales de 333 especies diferentes a lo largo de 22 hectáreas, distribuidas en 5 continentes en el corazón de la Casa de Campo.En sus 14 hectáreas de extensión encontrarás animales e insectos y con algunos de ellos podrás interactuar. En Faunia se organizan muchas actividades cada temporada y podrás contratar experiencias como pasar un rato con los pingüinos o los manatíes (por alrededor de 40 euros/persona). Te recomendamos que vayas todo el día y que planifiques bien la visita.. Allí hay máquinas expendedoras, pero el precio puede ser elevado. Muchos visitantes recomiendan llevarse unos bocadillos de casa y evitar aparcar en el parking de Faunia para ahorrar algo de dinero. Estate atento a las ofertas que aparecen de vez en cuando en la web para aprovechar los mejores precios.El Centro de Naturaleza InsectPark es un centro de divulgación científica y cultural con una microfauna desconocida para muchos niños y mayores. En el parque se puede aprender sobre la extraordinaria biodiversidad de insectos que pueblan el planeta. El centro se encuentra en la carretera M-600 entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial, en el Área recreativa "El Tomillar", un espacio único al lado del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y al pie del Monte Abantos, al noroeste de la Comunidad de Madrid. En la visita podréisviendo coloridas mariposas, espectaculares escarabajos y enigmáticas arañas. Los contenidos de InsectPark incluyen especies tanto vivas (mariposas e insectos de otros grupos singulares), como naturalizadas (colecciones científicas de insectos de todo el mundo). El precio de la entrada general de adultos es de siete euros y la de menores de diez años y jubilados, cinco euros. Consulta su web para más detalles como las actividades y talleres que organizan.El paraíso en la Tierra de los burros es Burrolandia y está en Tres Cantos, dirección soto de Viñuelas. Abren al público los domingos en dos turnos de 10:00 a 12:00 y 12:30 a 14:30 horas. Entrar a Burrolandia es gratis, pero hay que reservar con antelación desde la web y eso no siempre es fácil porque. Las entradas para el domingo se ponen a disposición los lunes y viernes a las 8 de la mañana, es decir, las reservas se realizan cada semana. Aviso: se agotan rápidamente.¿Sabes que en Madrid hay un parque de la prehistoria? Está en Pinto y se llama Arquepinto . Son dos hectáreas para descubrir la arqueología en primera persona. Diversión para todos los públicos a solo 20 minutos de Madrid. El parque propone un recorrido desde los primeros homininos al Neolítico, en el que se puede ver cómo era la forma de vida de aquello moradores. También hay talleres sobre Roma, en el que visitarás la reconstrucción de una casa rural romana del siglo I al IV d.C. Una interesante experiencia al aire libre para toda la familiaOtra cosa que puedes hacer con los niños en Madrid es visitar un parque acuático. Es el plan ideal para los amantes de las emociones fuertes y el agua. Podéis ir al Aquopolis de Villanueva de la Cañada o al Parque Warner Beach , por ejemplo. No obstante, si quieres probar experiencias nuevas,Pues acércate a Honna Surf Hub , en el centro comercial X-Madrid, en Alcorcón.Si buscas un plan con niños en verano, puedes sacar partido de las muchas piscinas de Madrid y alrededores. Puedes ver aquí un listado de las piscinas municipales donde poder disfrutar de un día de agua. Si buscas algo un poco más especial, te aconsejamos ir a pasar el día a una de las piscinas naturales de las afueras. Puedes informarte de las zonas de baño de la Comunidad , su estado y todos los detalles en esta página oficial. Son las 'playas' de Madrid, pero eso sí, el agua está bien fresquita. Recuerda que la seguridad es siempre lo más importante. Te dejamos este artículo para que te sea más sencillo elegir entre los manguitos, flotadores y chalecos