¿Te encanta el césped, pero no quieres plantarlo y tener que esperar a que crezca? ¿Te da pereza preocuparte por él y tener que cortarlo cada poco tiempo? Pues lo tienes claro, lo tuyo es el césped artificial. Este tipo de moqueta sintética es ideal para andar descalzo sobre ella, agradable al tacto, funcional, bonita. Pero, la duda de los novatos siempre es la misma: ¿Y cómo se limpia césped artificial?

El césped artificial está hecho con una malla de drenaje en la que van tejidos filamentos plásticos de diferentes tonos de color verde. Es muy resistente y no requiere cuidados exigentes. Eso sí, es inevitable que se ensucie y se acumulen residuos, por eso hay que realizar un mantenimiento adecuado. Tranquilidad, te explicamos cómo hacer con todo detalle.

Mantenimiento básico del césped artificial

El mejor cuidado que puedes hacerle a tu césped artificial es llevar el mantenimiento al día. Así previenes que se acumule la suciedad y facilitas la limpieza profunda.

1. Adiós al rastrillo: si hay hojas secas, utiliza un soplador de hojas.

2. Cepíllalo con regularidad: las fibras se van aplastando con el uso diario, por eso es importante cepillarlo en sentido contrario a la dirección de los pelos para devolverle su aspecto habitual. Puedes utilizar un cepillo de barrendero, pero es mejor usar uno de cerdas de plástico suave para asegurarte de que no lo dañas. Si tienes muebles de jardín sobre el césped, quítalos al limpiar para que no se deforme por completo. Procura cepillar el césped al menos una vez a la semana.

3. Usa agua y productos neutros: después de eliminar las hojas y otras impurezas, riégalo. Pulverizar agua con una pistola a presión o una manguera te ayudará a quitar la suciedad, pero también evitarás que las fibras se peguen entre sí. En climas secos se recomienda humedecer el césped una vez al mes. Además, riégalo siempre que haya altas temperaturas.

4. Elimina las malas hierbas: puede que crezcan debajo del césped artificial y, en ese caso, puedes aplicar un herbicida.

Cómo limpiar césped artificial

Como acabamos de ver, en el día a día basta con aspirar la suciedad o pasar un cepillo para retirar los residuos y cuidar el césped, además de humedecerlo para eliminar polvo y suciedad y mantener su color vivo.

El césped natural autorregula la capacidad microbiana, pero no ocurre lo mismo con el césped artificial. Por eso, cada cierto tiempo, deberías limpiarlo con un detergente neutro antibacterias, pulverizando el producto diluido en agua y dejando actuar durante un tiempo. Así te aseguras de tener el césped desinfectado e higienizado.

Si además de la apariencia estética y cuidada lo que quieres es sentir el olor a hierba recién cortada, perfuma el césped con ambientadores en formato espray que perduran durante meses.

Limpiar manchas en el césped artificial

Cuando veas manchas de comida, bebida o restos de excrementos de tu mascota en el césped, no apliques productos abrasivos. Si el material es de buena calidad, la orina de perro no decolora ni deteriora las fibras. Ante una mancha difícil que no se quita al pulverizar agua con la manguera, ablanda la mancha con hielo y luego frota con agua y jabón.

Otros consejos

- No arrastres muebles por el jardín para evitar arrancar las fibras del césped artificial.

- Evita aparcar vehículos porque, además del deterioro del peso, los aceites y combustibles desprenden gases que desgastan el césped.

- Aunque no arde, prevén su exposición al fuego para evitar que las brasas de las barbacoas puedan derretir la base sintética.