Para saber cuándo es la mejor época para viajar a Tailandia es muy importante conocer el climade la zona a la que quieres ir. Las estaciones varían mucho de una zona a otra, por lo que antes de decidirte, asegúrate del tiempo que, en teoría, hará en la fecha elegida para tu escapada tailandesa.

Además, el precio de un viaje a Tailandia puede variar bastante según la temporada, así que, si tienes un presupuesto ajustado, deberás tener en cuenta también este factor para encontrar buenas ofertas.

Vayas cuando vayas, en Tailandia te estará esperando una fascinante cultura con una gastronomía famosa en el mundo entero. El país, situado en el centro del sudeste asiático, es reconocido por su exuberante paisaje y sus increíbles islas. Tailandia es un destino excelente durante la mayor parte del año, pero se recomienda evitar la temporada de lluvias monzónicas cuando además las temperaturas pueden ser sofocantes.

No obstante, si no te queda más remedio, sabe que, en la época de lluvias, las precipitaciones suelen ser intensas, pero solo un corto periodo de tiempo, de como máximo una hora y casi siempre a última hora de la tarde. Algunas veces los aguaceros duran varios días y pueden llegar a afectar al acceso a la isla y al servicio de barcos, pero no es lo habitual. Con ganas… todo se puede.

El clima de Tailandia

El clima de Tailandia varía mucho de una región a otra, desde las montañas del norte del país hasta las islas del sur hay diferencias muy notables. Esto se debe a que está influenciado por los vientos monzones (el monzón del suroeste y del noreste), que tienen un carácter estacional. De este modo, en Tailandia las estaciones no se diferencian tanto como en otros lugares del mundo. En lugar de invierno, primavera, verano y otoño, las estaciones tailandesas son tres: "fresca", "cálida" y "lluviosa".

En general, las temperaturas más suaves en todo Tailandia, con escasa probabilidad de lluvia, se dan entre los meses de noviembre y febrero, pero conviene estudiar y la previsión según las regiones que quieras visitar para planificar mejor el viaje.

Clima de Tailandia por regiones

1. Bangkok y Chiang Mai (norte y centro)

Bangkok y Chiang Mai tienen el mejor clima de noviembre a febrero. Es estas zonas, las estaciones están claramente definidas. La estación seca se divide en los periodos de la estación fría (de noviembre a febrero), en la que puede hacer bastante frío en el norte y el noreste, y la estación cálida (de marzo a mayo), en la que no es raro que la temperatura alcance incluso los 40°C. Fuera de estos meses, se pueden esperar fuertes lluvias y un calor extremo en el norte del país.

2. Mar de Andamán (costa suroeste)

La mejor época para visitar la costa suroeste, la zona del Mar de Andamán es entre los meses de noviembre a marzo. Debido a la brisa no se siente mucho calor y la humedad es inferior que a finales de año. La temporada de los monzones es de mayo a septiembre en esta región, por lo que probablemente querrá evitarla durante este periodo.

3. Golfo de Tailandia (costa este)

La costa tailandesa del Golfo tiene su mejor clima entre enero y marzo, con poca o ninguna lluvia, y vientos refrescantes. Los meses de verano (julio a septiembre) son también un buen momento para visitarla y suele estar menos masificado. La temporada de monzones en el Golfo es mucho más corta que en el mar de Andamán, y suele durar desde octubre hasta finales de noviembre. A partir del mes de marzo, la temperatura sube y suele alcanzar los niveles máximos en abril y mayo.

Viajar a Tailandia más barato: de julio a septiembre

Aunque Tailandia es un destino bastante asequible durante todo el año, en temporada baja, en época del monzón (de julio a septiembre) hay más descuentos en vuelos, alojamiento y excursiones.

Viajar a Tailandia en la estación húmeda conlleva algunos riesgos, como "perder" horas o días por las fuertes lluvias, pero para viajeros flexibles y que estén preparados, la temporada baja ofrece menos aglomeraciones y grandes ahorros.

Viajar a Tailandia en abril, mayo y junio

Una buena opción es viajar a Tailandia en temporada media (abril, mayo y junio), justo antes y después de la temporada alta, en la que las lluvias en la isla suelen ser breves tormentas vespertinas. En julio hay más turistas de verano y en agosto suele haber cielos nublados y fuertes lluvias regulares. Septiembre es el mes más lluvioso y menos concurrido.