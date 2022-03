La fecha del Día del Padre no varía y siempre ocupa el mismo día en el calendario. Aun así, hay quien no lo recuerda de un año para otro, ya que con tantas fechas señaladas a veces resulta imposible recordar todas ellas. Además, no se celebra el mismo día en todos los países y eso puede dar lugar a confusiones.

En España, el Día del Padre se celebra este sábado 19 de marzo, debido a que por tradición cristiana coincide con la onomástica a San José, el padre de Jesús. En otros lugares influenciados por Estados Unidos este homenaje a la figura paterna tiene lugar el tercer domingo de junio.

A pesar de que España celebra este día desde el siglo XX, esta efeméride no se originó aquí y no tiene nada que ver con el cristianismo o la religión. El Día del Padre nació en 1910 en EE.UU. cuando Sonora Smart quiso honrar a su padre. Así lo explica el libro Etiqueta del Consumidor: Comprar y Vender en las Fiestas Americanas (1995) de Leigh Eric Schmidt.

A lo largo de los años, la conmemoración fue ganando popularidad y terminó extendiéndose por todo el mundo.

¿Cuándo es el Día del Padre en España y en el resto del mundo?

Este sábado 19 de marzo España celebra el Día del Padre y, además de pasar tiempo en familia, este día es perfecto para expresar nuestros sentimientos y recordar a los padres lo mucho que significan para nosotros.

Pero, ¿cuándo se celebra el Día del Padre en otros países? Tal y como hemos mencionado antes, a pesar de que la tradición se originó en Estados Unidos, se extendió a todo el mundo. Estas son las fechas señaladas por el Día del Padre en España y otros países:

23 de febrero: Rusia

19 de marzo: España, Marruecos, Andorra, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique y Portugal.

8 de mayo: Corea del Sur y Rumanía

13 de mayo: Alemania

15 de mayo: Tonga

5 de junio: Suiza, Lituania y Dinamarca

12 de junio: Austria, Bélgica

17 de junio: El Salvador, Guatemala

El Salvador, Guatemala 19 de junio: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, Brunéi, Canadá, Camboya, China, Curaçao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Namibia, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palestina, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue

21 de junio: Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda

23 de junio: Nicaragua, Polonia

26 de junio: Haití

10 de julio: Uruguay, Argentina

31 de julio: República Dominicana

8 de agosto: Taiwán

14 de agosto: Brasil y Samoa

4 de septiembre: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea

11 de septiembre: Letonia

2 de octubre: Luxemburgo

13 de noviembre: Estonia, Finlandia, Indonesia, Islandia, Noruega, Suecia

12 de noviembre: Indonesia

5 de diciembre: Tailandia

Origen del Día del Padre

Para entender de dónde viene el Día del Padre hay que viajar al siglo XX en Estados Unidos. Concretamente al momento en el que Sonora Smart Dodd se planteó homenajear a su padre, un soldado de la Guerra Civil que cuidó de ella y de sus cinco hermanos después de que su madre falleciera. En 1910, Smart Dodd realizó diversas celebraciones en Spokane (Washington) de cara a formalizar la festividad.

Desde entonces, trabajó duro para que el Día del Padre tuviera lugar en junio, el mismo mes en el que era el cumpleaños de su padre. Aun así, la idea no se tuvo en cuenta hasta que el presidente Calvin Coolidge le diera su aprobación en 1924.

42 años después, en 1966, se firmó el documento que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos, gracias a que el presidente Lyndon Johnson respaldara la idea. Sin embargo, no fue oficial hasta 1971, cuando Richard Nixon firmó la proclamación oficial.

El Día del Padre en España

En España es conocida Manuela Vicente Ferrero como la "inventora" del Día del Padre. En 1948, esta profesora zamorana quiso celebrar el Día del Padre para que sus alumnas "hablaran con más intensidad de su cariño, recordando sus sacrificios". Ella misma lo confesó en El Correo de Zamora el 19 de marzo de 1965.

Vicente Ferrero quisó formalizar esta efeméride y, por ello, promovió la idea en la revista ‘El Magisterio Español’, donde contaba cómo vivían ese día en la escuela.

Como puede verse en un artículo de ABC del 13 de marzo de 1953, esta idea se reforzó tras una campaña en prensa y radio del director de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez.

A partir de entonces, la idea de la profesora se convirtió en algo comercial, algo que hasta la propia “inventora” criticó en El Correo de Zamora: "A partir de entonces todas las casas comerciales, que por los regalos al padre veían aumentar sus ingresos, han seguido fomentándolo".