¿Alguien te ha llamado, pero no conoces el número? Es probable que pienses que no será algo importante, pero quizás sientas curiosidad. ¿Se puede saber quién te llama sin tener que devolver la llamada?

En realidad, en el mundo hay más de 5.200 millones de personas que usan teléfonos móviles, es posible que alguien te haya llamado por error. El problema es cuando las llamadas se suceden de manera frecuente. Nuestro consejo es que, para estar a salvo de estafas y proteger tu información personal, lo más seguro es dar por hecho que las llamadas que llegan desde un número desconocido son estafas.

Hay muchas otras maneras de que alguien se ponga en contacto con nosotros en lugar de llamar constantemente desde un número desconocido. Podrían utilizar los mensajes de texto, las redes sociales o hacer que un conocido común te diera su número.

Dicho esto, si siguen deseando saber quién te está llamando, hay bastantes opciones para tratar de averiguarlo.

Cómo saber quién llama

1. Aplicaciones de rastreo para saber quién te llama:

En el mercado hay una gran variedad de aplicaciones que hace de parapeto. Las dos Apps más conocidas son probablemente Truecaller y Hiya, ambas gratuitas, que ante una llamada avisan de quién se encuentra al otro lado de la línea. Funcionan de manera diferente. Podremos así también conocer las llamadas molestas que han recibido otros usuarios, evitando que nosotros caigamos del mismo modo en su trampa.

2. Buscar el número en Google: es el método tradicional y sigue funcionando bastante bien. En los primeros resultados de la búsqueda suele salir alguna web dedicada a identificar quejas de usuarios por llamadas telefónicas.

3. Listados online de números de spam: en ellos puedes buscar si el teléfono que nos ha llamado está registrado o introducir el número en el motor de búsqueda online para ver si los resultados nos dan una respuesta clara sobre la identidad detrás de ese teléfono.

4. Guardar el teléfono y mirar WhatsApp. Si no llaman desde un móvil, podemos guardarlo en la agenda y abrir WhatsApp. Ahí, gracias a la foto de perfil, podremos saber quién es y decidir si queremos (o no) devolver la llamada. Esperamos que estas ideas te ayuden. No obstante, debes saber que muchas marcas. Como Google, Xiaomi, Realme y Samsung, entre otras, que tienen la opción de activar un filtro antispam, una opción que suele estar ya incluida en tu móvil.