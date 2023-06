La gran duda de muchos usuarios en Instagram es si un amigo, conocido o compañero de trabajo a bloqueado su perfil en la red social y aunque no hay una manera oficial de consultarlo, si que existen numerosos trucos para averiguar si alguien ha cortado por lo sano en la plataforma.

Bloquear un usuario en en la red perteneciente a Meta, se hace de forma oculta ya que el usuario no recibe un aviso, sino que dejarás de poder ver tus publicaciones, 'stories' o interactuar mediante mensajes directos. En el usuario bloqueado, no se deja rastro de la otra cuenta, ni aparece el en el buscador pero a veces falla y en el caso de mantener haber mantenido un chat abierto con esa persona, Instagram sí que muestra el perfil pero no suele ser lo habitual.

Existen muchos indicios que apuntan a que una persona haya bloqueado a otra en Instagram. En principio, que la app no permita acceder al perfil o la incapacidad de enviar un mensaje directo a la cuenta pueden ser un indicadores de que el individuo ha incomunicado el contacto. Además, se puede comprobar si aparece el usuario entre sus seguidores y si no aparece, es una clara señal de que el internauta ha bloqueado al otro. No obstante, estas opciones también apuntan a que la persona haya podido borrar la cuenta y no asegura de que se ha llevado a cabo un bloqueo como tal y habrá que seguir más allá para verificarlo.

Cómo rastrear la cuenta

En este contexto, existe una forma mucho más eficiente de detectar un posible bloqueo, pero hará falta un ordenador o utilizar un navegador para realizar el rastreo. Si un usuario cumple con los requisitos anteriores, es decir, no aparece entre tus seguidores, ni se puede enviar un mensaje directo al individuo, se puede determinar si han bloqueado o no entrando en su perfil sin estar identificado mediante la web de Instagram.

Para verificar esto habrá que entrar introducir el nombre del usuario en la siguiente URL dónde aparece 'nombredeperfil', instagram.com/nombredeperfil. Si aparece el perfil y sus fotos, en el caso de que es una cuenta pública, sin estar logueado, pero no hay rastro desde la cuenta en cuestión, todo apunta a que esta persona te ha bloqueado de Instagram. Esto sólo lo puedes hacer desde la web, que es donde puedes escribir la URL indicada. Cabe resaltar que hay que saber el nombre exacto de perfil, para dar con la tecla, pero también se puede localizar desde otra cuenta de Instagram.