Sanidad ha dado luz verde a tres nuevas vacunas que se incluirán en el calendario de vacunación infantil de todas las comunidades autónomas de España a partir de este 2023 (o como tarde en 2024, según cada región). Las vacunas están ya aprobadas y por tanto, sus próximas inoculaciones estarán ya financiadas en todo el país.

Vacuna contra el meningococo B para los menores de dos años.

para los menores de dos años. Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en varones a los 11-12 años.

en varones a los 11-12 años. Vacuna contra la gripe para los bebés de seis a 59 meses.

No obstante, algunas de estas nuevas vacunas estaban ya aplicándose de forma gratuita en algunas comunidades autónomas, "pero desde este mismo año, y esta es la buena noticia, es que todos los niños y niñas de España podrán beneficiarse de todas ellas", afirma a laSexta.com el Dr. Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).

Aún así no todas las comunidades las han incorporado porque tienen de plazo para hacerlo hasta 2024. Por lo que durante este año tendrán que ir incorporándolas de forma paulatina. Estas son las que ya las tienen incluidas. En las comunidades en las que no hay fechas es porque aún la región no lo ha publicado o informado.

Vacuna contra el Meningococo B en menores de dos años

El meningococo es una bacteria que, tal como explica CAV-AEP, es la causante de "infecciones poco frecuentes pero muy graves, como la meningitis y la sepsis (infección de la sangre)". Es cierto, añaden desde la entidad que aunque son poco frecuentes, "pueden dejar secuelas importantes e incluso conducir a la muerte en aproximadamente 1 de cada 10 casos".

Esta bacteria puede afectar a cualquier edad pero lo más común y frecuente es que lo haga a niños especialmente, y a adolescentes. Una de las vacunas (hay dos) contra esta bacteria, comercializada bajo el nombre de Bexsero, está disponible en las farmacias españolas desde el 2015 (algunos años ha habido desabastecimiento).

Desde entonces, la vacuna era recomendada por Sanidad pero no financiada, por lo que si las familias decidían vacunar a sus pequeños tenían que desembolsar unos 300 euros (100 por cada una de las tres dosis), por lo que el ahorro será importante.

La recomendación de las autoridades sanitarias es la de aplicar la vacuna en tres dosis, para completar su pauta: a los 2, 4 y 12 meses de edad. "Hasta ahora, sólo estaba financiada por 5 comunidades autónomas: Canarias, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Galicia (recientemente), pero ahora lo estará en toda España y por ende, toda la población infantil se podrá beneficiar de ella", explica Álvarez.

Vacuna contra el virus del papiloma humano en varones

También esta vacuna está financiada desde el SNS para los los niños varones a partir de los 11-12 años. Hasta ahora y desde el año 2007, la vacuna sólo estaba indicada y cubierta por el SNS para las niñas de entre 12 y 18 años. Desde ahora lo estará también para los niños, aunque ya este mismo año tres comunidades autónomas (Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña) la incluían en sus carteras.

Tal como explicaba el el doctor Alex Sistiaga, presidente de la comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), "el virus del papiloma humano produce infecciones de transmisión sexual en genitales, ano y orofaringe, zonas en las que puede provocar la aparición de tumores malignos".

Así este virus es "un factor de riesgo del cáncer de cuello uterino, pero también de los tumores de orofaringe por los cambios en los hábitos sexuales: el cáncer de orofaringe representa el 18% de todos los casos de cáncer de cabeza y cuello y, en algunas regiones de España, hasta el 30% de ellos puede deberse al VPH".

Por lo que no sólo para prevenir el riesgo de estos tumores en ambos sexos sino también para ayudar a erradicar de forma global su infección, la AEP celebró la inclusión también de los varones adolescentes. En este informe podemos comprobar con más detalle la importancia de vacunar a todos/as.

Vacuna contra la gripe entre los 6 meses y 5 años

Hasta este año, la vacuna de la gripe era indicada y financiada, sólo para niños/as de riesgo entre los 6 y 59 meses, aquellos que tenían ciertas patologías. Pero ahora, la vacuna está indicada y por tanto, financiada para toda esta población infantil. "Como si toda esta población fuera de riesgo", indica el doctor.

Desde el pasado septiembre (desde esta misma temporada de gripe), las comunidades de Andalucía, Galicia, Murcia y Navarra (como podemos ver en el gráfico anterior) han incorporado ya esta indicación, es decir, todos los niños entre 6 y 59 meses han podido ya vacunarse de forma gratuita.

Y tres son los motivos fundamentales para incluir esta vacuna a todo este rango de población infantil. Según explica el experto, el primero es que los niños/as son los principales transmisores del virus de la gripe, esto es, la temporada de gripe empieza con los niños y al cabo de un mes, mes y medio, comienzan los adultos.

El segundo motivo es porque "tal como se ha demostrado durante todas las temporadas, los niños menores cinco años, y sobre todo menores de dos, ingresan en el hospital tanto como los mayores de 65, y aunque es cierto que los mayores se pueden morir y tener más complicaciones por esta infección, hay que proteger a estos niños igualmente".

Y por último, concluye, porque "protegiendo con la vacuna a los niños, que son los principales transmisores, protegemos también a todo el entorno vulnerable que está a su alrededor. De hecho y desde la AEP, la veníamos reclamando desde hace tres años: tenemos que luchar porque todos los grupos de riesgo se vacunen y ahora la vacuna está indicada como un grupo de riesgo más a toda esta población infantil".

Calendario común de vacunación a lo largo de la vida

Con estos nuevos cambios, el calendario de vacunación a lo largo de la toda la vida que promueve el Ministerio de Sanidad quedaría como en la imagen siguiente:

El documento completo que incluye anotaciones explicativas sobre cada vacuna puede consultarse en este enlace.