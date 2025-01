¿Qué hacer si sigo enamorado de mi ex (o al menos lo creo)? Las claves de una psicóloga para superarlo

Hay parejas que se dan hasta segundas y terceras oportunidades y el segundo intento puede ser, incluso, mejor que el anterior, y puede que, además, dure para toda la vida o, al menos, sí para mucho rato. Pero sea como fuere, las rupturas son muchas veces para siempre y no es fácil dejar de lado a la persona con la que compartiste un tiempo más o menos largo de tu vida.

En la gran mayoría de ocasiones, se necesita pasar o atravesar un duelo que será más o menos largo, más o menos duro, según la situación personal de cada uno. Pero, ¿y si, pasado un tiempo, no conseguimos olvidar a nuestro/a ex? ¿Y si empezamos a pensar que no encontraremos nunca más a nadie con quien compartir nuestra vida o que no podremos estar solos/as y ser felices (porque no, no hace falta tener una pareja para ser feliz)?

Lo primero que hay que pensar es que no pasa nada. Que es normal. Y que al final, todo pasa y todo se supera. Lo importante es hacer más llevadero el camino e intentar no sufrir tanto.

"Cuando tenemos una ruptura, es normal echar de menos a la otra persona. Sin embargo, lo que nos encontramos mucho en las consultas de psicología es ya no tanto ese echar de menos a la otra persona, sino que lo que se echa de menos es el hecho de tener una pareja, el tener una relación, el recuerdo y la nostalgia de ese tiempo en pareja y de lo que hacíamos juntos", explica a laSexta Emma Ribas, psicóloga, sexóloga y directora del centro que lleva su nombre, en Barcelona, Instituto Dra. Emma Ribas.

Entonces, añade, "es importante ser consciente de por qué dejé a esa persona o por qué me dejó a mí. Ahora puede que el proceso de duelo cueste un poco, pero piensa qué es lo que te llevó a dejar a esa persona o por qué esa persona te dejó, y, en este último caso, aceptar que la otra persona no quiere estar conmigo".

De forma más detallada, explica Ribas que hay una tendencia al miedo a estar solos o el miedo de pensar que no encontraré a nadie más y entonces piensas que el/la ex es como la opción que te había dado la vida, y ahora ya no está.

Sin embargo, todo eso tiene que ver "con los miedos de la dependencia emocional, esa dificultad para estar solo/a o de creer que tener pareja es lo más importante de la vida y que, si no la tienes, entonces, no eres nadie. Son todas esas distorsiones de la dependencia emocional las que muchas veces nos llevan a idealizar el pasado y no ser objetivos/as", señala Ribas.

5 consejos para 'desengancharte' de tu ex

Lo más importante es tener en cuenta dos cosas. Según explica esta psicóloga, si fuimos nosotros los que dejamos la relación, puede que sea por algo, pensemos en ese por qué; y si fue nuestro/a ex quien nos dejó, entonces a lo mejor no vale la pena volver con la persona que ya no quiere estar con nosotros.

En este sentido, Ribas ofrece cinco consejos que pueden sernos de utilidad en el caso de que todavía estemos, de algún modo, pensando en volver con nuestra expareja.

1. La aceptación radical de la situación

Es clave recordar que estamos en un momento de ruptura y, por ende, en un proceso de duelo. Debemos saber, en este sentido, que es normal sentir nostalgia, idealizar al otro o sentir ansiedad, ya que transitar el proceso de duelo suele ser desagradable y, por eso, en ocasiones, preferimos volver con nuestro/a ex.

Es algo normal que debemos saber y tener en cuenta. Es un proceso normal. "Démonos el permiso para pasar por este proceso de duelo, apoyándonos en nuestra red social y tomando consciencia de que estamos ante una nueva etapa", aconseja Ribas.

2. Poner el contacto cero

Esto es algo clave, intentar no tener contacto con nuestro/a ex, "sobre todo durante un tiempo, porque, de lo contrario, puede desestabilizar nuestro proceso", afirma la psicóloga.

3. Analizar los aprendizajes de la relación

Igualmente, es importante recordar o tener en cuenta lo que nos llevamos de esta relación y también entender qué ha sucedido, por qué ha terminado la relación, por qué no ha funcionado, qué es lo que no nos gustaba de nuestra expareja... "Cuando entendemos los motivos de una ruptura, estos nos ayudarán a avanzar de una manera más sencilla y rápida, más que si no lo entendemos", señala.

4. Perdonarme a mí y a la otra persona

Otra de las cosas que debemos hacer para superar nuestro duelo y cerrar esa etapa de nuestra vida es "perdonar" a nuestra pareja, así como a nosotros mismos. Es decir, según expone Ribas, las parejas que tenemos nos ayudan a evolucionar como personas, por ello, "lo mejor que podemos hacer es llevarnos ese aprendizaje, perdonarnos a nosotros mismos y a agradecer todo lo aprendido de la otra persona". Lógicamente hablamos de rupturas donde no hay casos graves de maltrato, abusos, etc.

5. Colocarte a ti en primer lugar

Y, por último, debemos recordar e interiorizar que "somos la persona más importante de nuestra vida", afirma Ribas, y, por ello, es clave que hagamos algo así como "un análisis de nuestros innegociables y de lo que es más importante para nosotros en una relación de pareja, así como de lo que queremos para nosotros en el futuro", finaliza la experta.