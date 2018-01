"¡Cristina Pardo de reina! Manuela Carmena, no te lo perdonaré jamás": los Reyes Magos llegan a Informe Mongolia

LOS REYES LLEGAN CON MUCHO HUMOR

Cristina Pardo se ha unido a Edu Galán y Darío Adanti, de la Revista Mongolia, para "solucionar el desastre de sección". Los Reyes Magos han llegado también a Informe Mongolia y lo han hecho con algún regalo y mucho humor. "Espero que los reyes me perdonen, Carmena no sé", ha bromeado Pardo disfrazada de reina maga.