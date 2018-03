Juana Fuentes, pensionista: "A nosotros nos queda un telediario, es la lucha de la juventud y hay que salir a la calle"

LOS PENSIONISTAS SE ECHAN A LA CALLE

"No da para nada. No puedo ni comprar aceite", afirma Juana Fuentes, que vive con una pensión de viudedad de apenas 600 euros. "Ni estirando el dinero con un rodillo me llega para vivir. No me salen las cuentas", añade Juana, que apunta que la subida del 0,25% no da ni para un billete del autobús urbano.