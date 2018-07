Maribel cobra una pensión de viudedad: "La brecha salarial nos sigue persiguiendo hasta en la jubilación"

ES PARADA DE LARGA DURACIÓN

Maribel Bermejo, cobra una pensión de viudedad y es parada de larga duración. Tiene 59 años y cree que no va a trabajar más porque "no cogen a mujeres fácilmente y menos a mujeres mayores de 50 años". "Me tendría que jubilar a los 67 años, pero al estar una larga temporada en paro, no sé lo que me va a quedar de pensión", añade.