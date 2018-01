Un niño con síndrome de Down consigue hablar gracias a una canción que le canta su hermana

Bo Gray es un bebé de dos años que tiene Síndrome de Down, y como cuentan sus padres a la cadena 'ABC', los médicos les habían advertido de que debido a esta patología el pequeño no empezaría a hablar hasta al menos los tres años.

Pero no conocían los efectos de la musicoterapia y del amor fraternal. Según cuenta el padre de Bo en Facebook, el pequeño ha logrado a los dos años pronunciar algunas palabras gracias a las canciones que le canta su hermana Lydia, de 11 años, mientras toca la guitarra.

'Happy' (feliz) fue su primera palabra, y aunque Bo todavía no ha dicho ni mamá ni papá, ha conseguido aprender 12 palabras a ritmo de 'You are my sunshine', su canción favorita.

Lydia la toca con la guitarra y mientras ella le canta, Bo termina las frases de la canción. El vídeo, que ha grabado su madre, se ha vuelto viral en las redes y acumula cientos de miles de visualizaciones.