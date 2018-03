En el mercado de San Sebastián hoy hay tenderos y tenderas. Un seguimiento desigual de la huelga en los comercios. Algunas han optado por los parones. "Nosotras pararemos de dos a cinco. Iremos a luchar", asegura una pescadera a laSexta. Ellas dicen que, a pesar de trabajar, están al 100% con la causa feminista.

"Solidaridad con la causa feminista, que nos parece muy importante. Iremos a la manifestación", afirma una carnicera empleada en el mercado. No es el único sitio donde se han notado los efectos del 8M. En una administración de Lotería trabajan un hombre y una mujer. Ella ha hecho huelga.

"Me solidarizo con mi compañera para que haga huelga y vaya a las manifestaciones", afirma el lotero. Hay quien justifica que no tiene más remedio que abrir, pero se sumarán después. "Limita, porque no es lo mismo una empresa grande que una pequeña", explica otra trabajadora.

El ejemplo lo pone una farmacia que ha abierto durante la huelga del 8M. Una de sus empleadas hace la huelga a su manera: "El paro es en casa. La nevera está vacía, hay dos hombres en casa y pueden ir ellos". En el centro de Sevilla hay algunas tiendas cerradas, incluso de grandes empresas. En otras, sus trabajadores han hecho un aplaudido parón en la puerta.

Muchos pequeños comercios de Madrid están abiertos, pero el mensaje por la igualdad que dan sigue siendo total. "Es necesario que alcemos la voz, pero no solo un día", cuenta otra empleada. El mensaje es claro. Aunque algunas mujeres trabajan, no tienen ninguna duda de que están unidas por la igualdad.