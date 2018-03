"Me puso el cuchillo en el corazón y me dijo que si gritaba me mataba", el relato de la nieta del anciano que fue asesinado por su exyerno en Castellón

El detenido acusado de matar al padrastro de su expareja en Castellón salía del hospital rumbo a los juzgados entre insultos y custodiado por la policía.

La joven de 22 años a la que agredió, hija de su expareja, nos describe cómo se presentó en el domicilio de su abuela y les amenazó: "Me obligó a desnudarme, me puso un cuchillo en el corazón y me dijo que si gritaba me mataba haciendo un solo movimiento".

Y muy emocionada, cuenta cómo el padrasto de su madre, al oír sus gritos trató de defenderla: "Cuando él se abalanzó hacia mí, mi abuelo consiguió arrebatarle el cuchillo en el forcejeo. Si no llega a ser por él, estaríamos todos muertos".

Ella también lleva ingresada desde el lunes por las heridas que le hizo el agresor. Fue ella quien acompañó a su madre hasta la comisaría a denunciarlo por amenazas de muerte. La Policía puso bajo protección a su hermano de 8 años y su madre ingresó en un centro de acogida.