Mala noticia para quienes están de vacaciones en Semana Santa: vuelven las lluvias y el frío a España

Se nota en las caras de la gente: el sol es fuente de felicidad. Y así lo afirman quienes están tomando el sol en la playa: "Las energías las estamos recargando totalmente, estamos cargando las pilas". Y parece ser que se van a recargar en prácticamente todo el país. En Gandía están a 25 grados, con este tiempo apetece un refresco y una tumbona hasta dormirse.

Así lo manifiesta la gente que está disfrutando del sol estos días de vacaciones: "Esto da gusto, es para estar aquí toda la vida". Pero meterse al mar ya es otra historia, "un poco fría, no hace tiempo para bañarse, pero si para meter los pies". Así que hay que aprovechar, porque la previsión del jueves anticipa que viene el frío y la lluvia otra vez.

En la Playa de Samil, en Vigo el cielo se ha abierto y aprovechan para hacer deporte, "no habiendo viento, ni lluvia, es ideal para entrenar". Lo mismo pasa en Sevilla ya que las cofradías han salido sin problemas y los termómetro marcan 22 grados. En la capital, la gente prefiere llevar una chaqueta por si acaso, a los madrileños nadie los gana a precavidos. Aunque con estas temperaturas, se escucha más eso de "el abrigo me lo voy a quitar".

Sin embargo, el jueves vuelven a bajar las temperaturas a seis grados, aunque una viandante que pasea por Madrid no se lo quiere creer: "Madre mía, he visto el tiempo pero no sabía si era verdad". Pues es verdad, el miércoles todavía aguantará el termómetro, pero el jueves se tuerce con la llegada de un frente que dejará lluvias en el noroeste y el viernes lloverá en casi toda España.