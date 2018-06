Los pescadores inician la campaña de captura de la sardina tras seis meses de veda: "La presión pesquera no ayuda a su reproducción"

En Galicia las sardinas brillan por su ausencia. Desde hace unos años, la población de este pez en la costa gallega está cayendo en picado."En estos últimos meses hubo muy poquita, empezó a venir la semana pasada alguna", asegura una pescadera.

La pesca se cerró seis meses por la falta de ejemplares. Ahora se ha reanudado. "Tenemos pocas toneladas asignadas, pero sabemos que dependemos de un análisis científico que será ahora por junio en el que se valorará cómo está el stock realmente", comenta Ruperto Costas, Patron Mayor de Cambados.

Hasta el 1 de mayo la flota para pescar sardina estuvo amarrada y aunque este mes ya hubo capturas, es ahora en junio y en julio cuando el sector espera obtener las mayores ganancias.

La situación es delicada y los expertos alertan de que la escasez de sardina es generalizada y de que no hay relevo generacional. "Tiene una alta fecundidad, pero no está teniendo ahora una reproducción exitosa y la presión pesquera no ayuda", explica Isabel Riveiro, portavoz del Instituto Oceanográfico de Vigo.

La campaña de la captura de sardina se extenderá en España hasta el 1 de noviembre.