Las 11 ministras del Gobierno de Sánchez: la prueba de que nada es igual desde la movilización feminista del 8M

Tres meses después del 8M vemos la imagen de las 11 ministras. Un ejecutivo mayoritario de mujeres, un ejemplo a nivel internacional.

Según Chelo Hernández, de la Comisión del 8M, "es un gesto que nos habla de nuevos tiempo". El movimiento feminista lo celebra. Sabe la fuerza que ha tenido el 8M, pero ahora llega lo importante.

"Hubo un antes y un después en nuestro país con las movilizaciones feministas", decía Pedro Sánchez en su discurso de toma de posesión como presidente del Gobierno.

Con el Gobierno de Suárez del 77, ni una sola mujer, pero 41 años después, la imagen es otra. Si nos fijamos en la evolución de los gobiernos españoles, han sido muy pocas las mujeres que han ocupado el cargo de ministras.

El primer gobierno paritario no llego hasta el año 2004 con Zapatero y con la vuelta del PP de Rajoy de nuevo un ejecutivo masculino.

Desde los colectivos de mujeres insisten en que las nuevas ministras no están ahí por el hecho de ser mujeres sino por una trayectoria que hasta el momento las avala.

"Tenemos mucha preparación, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no estabamos porque el sistema patriarcal no nos permitía estar", explica Chelo Hernández.

Una semilla de esperanza que ahora tiene que florecer.