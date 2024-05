Lucinda Álvarez Molinero, esposa del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, fue nombrada jefa de la Secretaría de Presidencia el pasado 19 de abril por el organismo, apenas un día después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid asumiese su cargo de forma oficial. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' a través de la documentación pública de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Documentación que ha sido consultada posteriormente por laSexta, donde se observa a Álvarez Molinero junto a su nuevo cargo. Álvarez Molinero ya fue secretaria de Leguina entre los años 2000 y 2015 en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid. Entre 2016 y 2021, formo parte de la secretaría de los consejeros de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y de Transportes e Infraestructuras.

La esposa de Leguina es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 1987 y 1996, fue colaboradora en el Gabinete de Estudios, Planificación y Organización de la Universidad Autónoma de Madrid, colaborando en proyectos de apoyo a la docencia e investigación, información institucional y evaluación institucional.

En declaraciones a 'eldiario.es', Leguina ha defendido que él no ha "contratado" a su pareja, sino que ella ha solicitado "un traslado". "No he contratado a mi pareja, ya estaba contratada y lo único que ha hecho es pedir un traslado. Es la secretaria que he tenido toda mi vida y espero seguir teniéndola", traslada.

laSexta conoció la decisión del nombramiento de Leguina el 16 de abril, dos días antes de que tomase posesión. El propio Leguina confirmó a finales de marzo que entraría a formar parte de la Cámara de Cuentas como consejero tras aceptar el ofrecimiento que le hizo el PP de Isabel Díaz Ayuso. Lo que no tenía claro Leguina era la función que iba a desempeñar ni el sueldo que iba a tener.